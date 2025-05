Pare essere deciso il futuro di Myrta Merlino, almeno quello legato alla conduzione di Pomeriggio 5. Ecco cosa filtra e dove andrà.

Sembrano trovare conferma le voci di qualche settimana fa in relazione all’addio di Myrta Merlino dalla trasmissione Pomeriggio 5. Ebbene sì, perché la tanto discussa conduttrice, adesso, pare avere “i giorni contati”. In questo senso sarebbe persino spuntata la data di conclusione del suo rapporto con il programma di Canale 5.

Myrta Merlino e Pomeriggio 5: un feeling discusso

La parentesi su Canale 5 di Myrta Merlino al timone della trasmissione pomeridiana, Pomeriggio 5, sembra essere destinata ad arrivare molto presto ai titoli di coda. La giornalista e conduttrice, infatti, dopo essere subentrata a Barbara D’Urso, non è riuscita mai veramente ad entrare nei cuori degli italiani e del pubblico di Mediaset.

Myrta Merlino – www.donnaglamour.it

Gli ascolti mai veramente ottimali e un format per molti “lento” e discutibile non hanno portato la Merlino ad avere grandissimo successo con il programma al netto di una grande professionalità sempre dimostrata ad ogni puntata.

L’addio a Pomeriggio 5: la data e il futuro

Adesso, dopo diversi rumors, ecco quello “decisivo” arrivato da Dagospia e precisamente dal classico “Candela flash!“. In questo senso pare che la conduttrice abbia una data di scadenza che arriverà a brevissimo.

“Si concluderà venerdì 6 giugno dopo due anni l’esperienza di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. La giornalista potrebbe sbarcare su Rete 4”, si legge du Dago. E ancora: “Chi prenderà il suo posto a settembre? I vertici Mediaset vagliano diversi nomi. In attesa della fumata bianca, in estate dal 9 giugno sarà la giornalista Alessandra Viero a condurre Pomeriggio 5 News”.

A questo punto non resta che attendere ancora pochi giorni per capire se effettivamente la conduttrice dirà addio e soprattutto per vedere se la donna avrà comunicazioni da fare in merito al suo futuro. Staremo a vedere.