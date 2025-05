Chanel Totti si è diplomata: “Finalmente”

Giornata memorabile per Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. La neo 18enne, infatti, si è diplomata. Sui social le prime immagini.

Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, ha raggiunto un importante traguardo nella sua vita: il diploma. La giovane, 18 anni compiuti di recente con tanto di maxi festa mostrata sui social, ha concluso il suo percorso scolastico presso la prestigiosa St. Stephen’s School di Roma, un istituto internazionale noto per il suo alto livello di istruzione e il contesto multiculturale.

Chanel Totti si è diplomata

Un importante traguardo è stato raggiunto in queste ore da Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Come anticipato, infatti, la ragazza, da poco diventata 18enne, ha concluso il suo percorso scolastico presso la prestigiosa St. Stephen’s School di Roma, un istituto internazionale. Per l’occasione, la ragazza ha condiviso alcuni contenuti via social.

Per l’occasione, la giovane Chanel ha indossato un abito comodo in seta blu, con una rosa bianca appuntata appena di lato sul décolleté. Tra le varie stories la si vede salire sul palco per ricevere l’ambito titolo di studio. Tra i suoi sostenitori qualcuno ha anche gridato: “Daje Chani!”.

Le foto social e i commenti

Per condividere il momento con i suoi follower, Chanel ha pubblicato anche delle altre foto su Instagram in cui indossa la toga e il tradizionale tocco da diplomata, accompagnando lo scatto con una sola parola: “Finalmente“. Una scelta semplice, ma estremamente significativa, che racconta tutta l’emozione e la soddisfazione per aver raggiunto un obiettivo tanto atteso. Lo scatto ha subito raccolto migliaia di like e messaggi di auguri da parte di amici, fan e personalità dello spettacolo, a dimostrazione dell’affetto che circonda la giovane Totti, già molto seguita sui social.

In un’altra immagine condivisa nelle storie Instagram anche da mamma Ilary, Chanel è apparsa raggiante mentre festeggiava il diploma insieme alla Blasi, a Bastian Muller e il fratello maggiore Cristian. Al centro della foto, la festeggiata tiene in mano il diploma con orgoglio e sfoggia un sorriso luminoso. La cornice verde dell’evento all’aperto, tra alberi e gazebo bianchi sullo sfondo, ha senza dubbio reso la scena ancora più suggestiva e ha dato modo di celebrare al meglio questo momento speciale. Un’immagine che racconta non solo un successo scolastico, ma anche un legame forte con le persone a lei care.