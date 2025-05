La cantante Elodie ha raccontato una situazione di stress e ansia che l’ha portata a lasciare la scuola ad un passo dal diploma di Maturità.

Nozze in vista per Elodie e Andrea Iannone, con un anello che sarebbe apparso al dito della cantante di recente. Ma l’artista, sempre molto chiacchierata, in queste ore sta facendo parlare anche per altre ragioni. Una di queste è legata all’intervista rilasciata a Radio Deejay nella quale ha ammesso di non essersi diplomata al liceo.

Elodie: l’addio alla scuola prima della Maturità

Intervistata da Radio Deejay nel corso della trasmissione SayWaaad’, la cantante Elodie ha fatto una confessione davvero particolare collegata al suo percorso di studi ed in particolare alla sua decisione di lasciare la scuola ad un passo dall’esame di Maturità. L’artista ha spiegato dettagliatamente le ragioni che l’hanno spinta a questo gesto.

Elodie – www.donnaglamour.it

Pur ammettendo di essere stata “una idiota” a lasciare ad un mese dalla Maturità, Elodie in un certo senso non ha rinnegato quella decisione e l’ha motivata facendo capire al pubblico la sua posizione in merito all’esame di Stato.

Il motivo della sua scelta

Durante l’intervista, la cantante ha spiegato che dietro la sua decisione relativa all’abbandono della scuola ci sia stata una questione di ansia e stress. “Se io ho fatto cinque anni, non sono mai stata bocciata, non ho mai avuto problemi, perché devo fare l’esame finale?“, ha spiegato Elodie. “Perché mi dovete far venire quest’ansia da prestazione? Io non volevo sottopormi a questo tipo di ansia“, ha aggiunto ancora l’artista.

In precedenza la stessa cantante, che ha studiato presso il liceo delle scienze umane, aveva fornito una versione dei fatti poco poco differente rispetto a questa facendo riferimento alla “paura di non essere accettata e di non sentirmi all’altezza”. Un qualcosa che, però, “nel tempo ho imparato a fregarmene del giudizio degli altri”.