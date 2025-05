“Ho chiuso un cerchio”: la verità di Manuel Agnelli sull’addio a X Factor

Trovano conferma le indiscrezioni su X Factor e l’addio di uno dei giudici più longevi del programma: Manuel Agnelli. Le sue parole.

Sono state settimane di grandi rumors attorno ai nomi dei giudici della prossima edizione di X Factor. In particolare si è tanto parlato del possibile addio di Manuel Agnelli con rispettive voci legate al suo sostituto. Adesso, il musicista e cantante ha confermato tutto dando una spiegazione a margine della presentazione di “Lazarus”, l’opera rock che lo vedrà in scena dal 5 al 15 giugno al Teatro Argentina di Roma.

Manuel Agnelli a teatro con Lazarus

Durante la presentazione di “Lazarus”, l’opera rock di David Bowie e Enda Walsh che il regista Valer Malosti ha portato in Italia e che vede Manuel Agnelli protagonista, il rocker ha avuto modo di affrontare diverse tematiche rispondendo alle domande dei media. In primis quelle sulla musica e sul suo percorso ma non solo.

Manuel Agnelli – www.donnaglampur.it

“La disgrazia nella quale è caduta musica italiana negli ultimi vent’anni è per me un grande vantaggio. Il fatto che sui media passino musica creata da una sorta di catena di montaggio fatta dagli stessi autori e dagli stessi produttori, roba da supermercato vero, mi toglie la spinta alla realizzazione, che non è solo quella economica, di fare successo, di vendere dischi, di fare numeri”.

Secondo Agnelli, le cui parole sono riprese da Il Messaggero, “oggi come oggi è molto più gratificante pensare a una creatività slegata dai numeri, perché i numeri hanno dominato in lungo e in largo il mondo della musica, costituendo forse l’unico modo oggettivo per giudicare le cose”.

La verità sull’addio a X Factor

Agnelli ha poi avuto modo di rispondere anche ad una domanda sul suo addio a X Factor. Senza entrare nei dettagli, il rocker ha detto: “Faccio teatro e faccio televisione quando voglio e come voglio. Ogni tanto metto la testolina anche nel cinema. Ho vinto un David di Donatello e un Nastro d’Argento. E poi faccio musica. Ma non dipendo da nessuno di questi ambienti. È questa la mia grande libertà. Ho chiuso un cerchio in questo periodo della mia vita“, le sue dichiarazioni riportate sempre da Il Messaggero e da Leggo.