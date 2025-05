Francesco Gabbani potrebbe essere il nuovo giudice di X Factor: prenderà il posto di Manuel Agnelli nel talent Sky.

Grandi novità in arrivo per X Factor: secondo quanto riportato da Open, sarà Francesco Gabbani a sedere sulla quarta poltrona di giudice nella nuova edizione del celebre talent show di Sky. Il cantautore toscano prenderà il posto di Manuel Agnelli, che abbandona il programma dopo sei edizioni da protagonista. Le ragioni del suo addio non sono ancora state chiarite ufficialmente, ma circolano indiscrezioni su possibili tensioni interne. Scopriamo tutti i dettagli.

X Factor: un debutto da giudice per Gabbani

Per Francesco Gabbani si tratterà di un esordio assoluto nel mondo dei talent show, anche se non è nuovo al piccolo schermo. Il cantante, noto per i successi sanremesi come “Occidentali’s Karma”, ha recentemente partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Viva la Vita e in passato ha condotto su Rai1 lo show “Ci vuole un fiore“.

Con il suo stile ironico e riflessivo, Gabbani porterà senza dubbio un tocco originale al programma.

Francesco Gabbani

Gabbani andrà ad affiancare una giuria composta da Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia, tutti confermati dalla scorsa edizione. Anche Giorgia è stata riconfermata nel ruolo di conduttrice, forte del successo ottenuto alla sua prima esperienza alla guida dello show. La sua conduzione è stata molto apprezzata, sia dal pubblico che dalla critica.

L’uscita di scena di Agnelli: ipotesi e indiscrezioni

L’addio di Manuel Agnelli, figura storica e molto amata di X Factor, lascia aperti numerosi interrogativi. Secondo Gabriele Fazio di Open, alla base della decisione ci sarebbe un possibile dissidio con Achille Lauro, mai confermato ufficialmente.

L’ultima partecipazione di Agnelli si è conclusa con la vittoria della sua artista Mimì, incoronata nella finale di Piazza del Plebiscito nel 2024, segnando il culmine del suo percorso iniziato nel 2016.

In attesa della conferma ufficiale da parte di Sky, l’ingresso di Gabbani promette di portare freschezza e sensibilità al format. I fan del programma sono già curiosi di vedere come si destreggerà nel ruolo di giudice. Una cosa è certa: il palco di X Factor non sarà più lo stesso.