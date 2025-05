Giulia De Lellis regala a Tony Effe un anello di diamanti per celebrare la nascita della loro figlia Priscilla.

Giulia De Lellis e Tony Effe stanno vivendo un periodo d’oro, non solo sentimentalmente ma anche come futuri genitori. Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, l’influencer ha confermato ufficialmente la gravidanza, annunciando che la coppia è in attesa della loro prima figlia, che nascerà in autunno e si chiamerà Priscilla.

La notizia, inizialmente trapelata sui social e poi ripresa dalla stampa, è stata commentata anche da Aurora Ramazzotti, che ha sottolineato l’importanza di lasciare alle donne la libertà di condividere la maternità con i propri tempi.

Ma a distanza di qualche settimana, Giulia De Lellis ha scelto di fare un tenero regalo al suo compagno. Scopriamo tutti i dettagli.

Il regalo di Giulia De Lellis: un anello tempestato di significato

Per celebrare questo momento così speciale, Giulia De Lellis ha deciso di sorprendere il compagno con un dono molto personale: un anello su misura firmato A Jewellers, prestigiosa maison londinese famosa per i suoi gioielli personalizzati e clienti internazionali.

Qui il video dell’anello regalato dall’influencer al trapper.

L’anello, tempestato di diamanti bianchi e rosa, presenta un fiocco centrale e una “P“, iniziale del nome della bambina. Un regalo simbolico, ricco di significato, che suggella l’amore della coppia e l’attesa per la nuova vita in arrivo.

Una relazione che ha saputo sorprendere tutti

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe aveva inizialmente lasciato scettici molti fan, ma col tempo si è trasformata in una relazione solida e serena. Ora, i due si preparano ad accogliere la loro primogenita con entusiasmo e tenerezza.

Giulia, intanto, si gode i primi mesi di gravidanza e ha mostrato con orgoglio il pancione indossando il suo primo bikini da futura mamma. Simpaticamente, ha rivelato di trovare conforto nei pantaloni del compagno, ideali per la nuova rotondità.

Il rapper, dal canto suo, ha già tatuato sul viso il nome della bambina, Priscilla, aggiungendo un tocco indelebile a questo momento indimenticabile.