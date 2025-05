Ignazio Moser spaventa i fan con un messaggio sul suo smartwatch: “Frequenza sotto i 40 BPM”. Ecco cosa è successo.

Dopo un periodo di silenzio e lontananza dai social, durante il quale si sono fatte sempre più insistenti le voci di una presunta crisi con Cecilia Rodriguez e di tensioni con la cognata Belen, Ignazio Moser ha cominciato a riapparire gradualmente su Instagram.

Ma questa mattina, una sua stories su Instagram ha gelato i fan. Il 34enne, solitamente molto attivo, ha pubblicato un’immagine allarmante: disteso a letto, ha mostrato lo schermo del suo smartwatch un “messaggio” potenzialmente grave.

Il vero motivo dell’assenza di Ignazio Moser

A gettare luce sul misterioso allontanamento dai social è stato Chi Magazine, diretto da Alfonso Signorini. Secondo quanto scritto e riportato da Today, la sparizione di Ignazio Moser dalle scene non aveva nulla a che vedere con una crisi matrimoniale, come ipotizzato da alcuni.

“Sta affrontando un periodo difficile, ha perso uno dei suoi più cari amici, e si è allontanato temporaneamente dai social. Non se la sentiva di fare post allegri o sponsorizzazioni, mentre aveva la morte nel cuore“, ha spiegato il giornale. Dichiarazioni che hanno poi trovato conferma nel ritorno graduale sui social degli ultimi giorni, anche in compagnia della moglie Cecilia Rodriguez.

Il messaggio del suo smartwatch che preoccupa i fan

La stories su Instagram condivisa da Ignazio Moser ha fatto rapidamente il giro del web. Sul display del suo smartwatch si legge chiaramente il messaggio: “Frequenza cardiaca ridotta. È stata rilevata una frequenza cardiaca inferiore a 40 BPM per 10 minuti consecutivi…“.

La reazione dei fan non si è fatta attendere: molti si sono detti seriamente preoccupati per lo stato di salute di Moser. La frequenza cardiaca così bassa potrebbe indicare una condizione clinica seria e, in alcuni casi, può essere sintomo di problemi cardiaci gravi. Ad alleggerire la situazione è stato il commento ironico del marito di Cecilia Rodriguez: “Vicino allo spegnimento“, accompagnato dal emoticon che ride.