X Factor 2025: ecco quando inizia, chi saranno i giudici e la conduttrice

Ecco tutto quello che c’è da sapere su X Factor 2025: da quando inizia la nuova edizione ai giudici e la conduttrice.

Dopo il successo avuto dalla scorsa edizione, sono già iniziati i preparativi per X Factor 2025. Quello con il talent show di Sky è un appuntamento molto atteso da tanti appassionati di musica ma anche dai giovani artisti che sperano di riuscire ad avere un’opportunità per entrare nel programma e dare la svolta alla propria carriera nel mondo della musica. Ma vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a X Factor 2025: da quando inizia fino ai giudici che si siederanno dietro al bancone.

X Factor 2025: la conduttrice

La prima notizia ufficiale che è arrivata riguardo a X Factor 2025 è il nome della conduttrice: è stata confermata in questo ruolo Giorgia, che nell’edizione 2024 è stata molto apprezzata dal pubblico a casa e che Sky ha deciso di confermare nello stesso ruolo.

X Factor 2025: i giudici

Qualche cambio potrebbe invece essere in giuria. A differenza di quanto avvenuto per la conduttrice, da parte di Sky non è giunta ancora nessuna comunicazione ufficiale: il ritorno di almeno tre giudici su quattro di quelli della scorsa edizione sembra però essere certo, parliamo di Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia.

L’unico giudice a essere in dubbio è al momento Manuel Agnelli, anche se da parte della produzione c’è tutta la volontà di confermare in toto la squadra che della scorsa stagione, considerato il grande successo che ha avuto l’edizione 2024.

X Factor 2025 quando inizia?

Ma quando inizia X Factor 2025? E’ questa la domanda che molti si stanno ora ponendo riguardo alla nuova edizione del programma. La data ufficiale di inizio del programma non c’è ancora ma certamente sarà, come ogni anno, a settembre del 2025.