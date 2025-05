Il paradiso delle signore 10, le anticipazioni: ecco chi non tornerà e quando inizia

Ecco quando inizia Il paradiso delle signore 10 e tutte le anticipazioni riguardo alla nuova stagione della soap opera di Rai 1.

Anche la stagione 9 de Il Paradiso delle Signore è giunta al termine ma la soap opera di Rai 1 proseguirà, tanto che a fine maggio inizieranno i lavori di ripresa dei nuovi episodi. Ne Il Paradiso delle Signore 10 sono previste tante novità, ci sono dei nuovi personaggi che entreranno a far parte del cast ma ci sarà anche chi non tornerà. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Il Paradiso delle Signore 10.

Il Paradiso delle Signore 10 quando inizia?

Ma quando inizia Il Paradiso delle Signore 10? La soap opera tornerà su Rai 1 con le nuove puntata a settembre: per la data esatta di uscita bisognerò però attendere ancora. Nel frattempo la Rai trasmetterà le repliche degli scorsi episodi ma i fan de Il Paradiso delle Signore, in attesa delle nuove puntate, potranno vedere le vecchie in replica anche sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Logo Rai – www.donnaglamour.it

Il Paradiso delle Signore 10: le anticipazioni sul cast

Come detto in precedenza, ci saranno diverse novità nel cast della serie Tv per la decima stagione ci saranno diverse novità. Confermata Vanessa Gravina nei panni di Adelaide di Sant’Erasmo ma rivedremo anche Flavio Parenti nei panni di Tancredi.

Tra i personaggi che ritroveremo ci sono anche Ciro e Concetta Puglisi, oltre che la loro figlia Agata. E poi tornerò anche Umberto Guarnieri, uno dei grandi protagonisti della fiction che è interpretato da Roberto Farnesi.

Il Paradiso delle Signore 10: le anticipazioni sulla trama

Ma che cosa succederà nelle puntate di Il Paradiso delle Signore 10? Olide si sposerà, anche se non è ancora chiaro con chi, il candidato principale è Marcello. Poi ci saranno novità anche per quel che riguardo Mimmo Burgio, il poliziotto siciliano che ha fatto battere il cuore di più di un personaggio. Ma anche tra Guarnieri e Adelaide potrebbe esserci novità.