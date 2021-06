Nonostante fosse solo una neonata, Vanessa Gravina ha prestato il suo volto per una campagna pubblicitaria: negli anni, è diventata una grande attrice.

Attrice talentuosa e poliedrica, Vanessa Gravina ha lavorato molto tra teatro e televisione, ma il suo debutto è avvenuto al cinema al fianco di un grande nome della comicità italiana. In realtà, ripercorrendo a ritroso la sua storia, possiamo notare che la sua prima apparizione in tv risale a quando aveva soltanto 6 mesi, mentre è stata scelta per la pubblicità di una marca di pannolini all’età di 3 mesi. Negli anni seguenti si è data un gran da fare nonostante la giovane età, in particolare recitando in Il paradiso delle signore. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Vanessa Gravina, la biografia

Nata a Milano il 4 gennaio 1974, sotto il segno zodiacale del Capricorno, Vanessa Gravina è stata lanciata subito nel mondo dello spettacolo. È cresciuta nel capoluogo lombardo, dove ha avuto molte offerte di lavoro – principalmente per campagne pubblicitarie. A 7 anni ha partecipato ad un programma radiofonico, e a 11 anni è stata scelta da Marco Risi per il ruolo da protagonista in Colpi di fulmine, al fianco di Jerry Calà.

Quello è stato l’inizio della prolifica carriera di Vanessa, che negli anni seguenti ha lavorato in molti film famosi (Abbronzatissimi 2 – un anno dopo e L’uomo privato, ad esempio) e ha preso parte a serie tv di grande successo, come Furore e Il paradiso delle signore. Nei primi anni 2000 è stata anche protagonista di soap opera: Incantesimo e CentoVetrine.

Un giorno, sul set, Vanessa è rimasta vittima di un piccolo incidente che poteva costarle la vista. Nel 1987, ancora un’adolescente, ha avuto un’abrasione alla cornea dovuta a una disfunzione dei filtri dei riflettori, mentre era sul set di Don Tonino. Se n’è accorta a causa di un fortissimo dolore, e per fortuna non ne ha riportato conseguenze.

La vita privata di Vanessa Gravina

Vanessa è una donna estremamente riservata, basti pensare che il suo profilo Instagram è del tutto immacolato e la sua pagina Facebook non viene aggiornata da anni. Sulla sua vita privata sappiamo però molti dettagli: è stata per 10 anni fidanzata con l’attore Edoardo Siravo, di quasi 20 anni più grande di lei.

Nel 2010, durante una vacanza a Gaeta, è stata avvicinata da un uomo che le ha confessato di essersi innamorato di lei quando l’ha vista per la prima volta al cinema. Si trattava di Domenico Pimpinella, che ha frequentato per alcuni mesi prima di scoprirsene innamorata. Nel 2015, Vanessa e Domenico si sono sposati, e la coppia non ha mai avuto figli. Nel marzo del 2021 lei ha comunicato in un’intervista a Repubblica che la coppia, dopo 10 anni, si è separata.

Ha raccontato a Oggi è un altro giorno che i suoi genitori si sono separati quando lei era molto piccola.

Chi è l’ex marito di Vanessa Gravina

Domenico Pimpinella, classe 1972, è il direttore generale della fondazione Enpam. Si è laureato in Giurisprudenza alla Luiss di Milano e per diversi anni ha svolto attività accademiche all’Università di Cassino, alla Sapienza e a Tor Vergata. Poi si è dedicato all’attività manageriale, seguendo incarichi per conto di varie imprese italiane.

10 curiosità su Vanessa Gravina

-Nonostante fosse sempre impegnata sul set, è stata una brava studentessa. Lei stessa ha confessato più volte di essere sempre stata scarsa in matematica.

-È sempre stata una grande amante degli animali: da bambina, il suo sogno era di creare una struttura in cui accogliere tutti i randagi e salvarli dalla strada.

-Sa suonare il pianoforte. Ha suonato anche in uno spettacolo di Giorgio Strehler, suo debutto teatrale.

-Vanessa Gravina è la figlia di Carla Gravina? No, non c’è parentela tra le due.

-Non si hanno informazioni sui suoi guadagni e su dove viva. Come già detto è molto riservata, in particolare sui social.

-Per il suo personaggio di Adelaide in Il paradiso delle signore, ha preso spunto da sua madre, e anche da attrici famose com Maggie Smith.

-Ha recitato anche insieme a Gianni Morandi e Catherine Spaak, in Voglia di vincere, dove interpretava la loro figlia.

–Imita molto bene Valeria Marini, con cui ha recitato in Abbronzatissimi 2, e anche Paola Quattrini.

-È maniaca delle pulizie. “L’ordine mi rassicura, quello mi aiuta a stare bene con me stessa“, ha raccontato a Oggi è un altro giorno.

-Fa anche pugilato come attività fisica costante.