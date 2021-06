Ecco chi è Alessandro ‘Spillo’ Altobelli, biografia e vita privata dell’ex calciatore dell’Inter e dell’Italia ora commentatore TV.

Il suo nome è Alessandro Altobelli ma per tutti è e resterà ‘Spillo’. E? Stato uno dei più forti attaccanti italiani degli anni ’80 e nel 1982, in Spagna, è stato uno dei grandi protagonista del trionfo azzurro ai Mondiali (suo anche uno dei tre gol alla Germania Ovest nella finale di Madrid). Dalla biografia alla vita privata, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Alessandro Altobelli: la biografia

Alessandro Altobelli è nato a Sonnino, in provincia di Latina, il 28 novembre del 1955 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Sagittario). E’ considerato uno dei migliori centravanti italiani della storia, bravo sia con il destro che con il sinistro ma anche nel gioco aereo.

E’ cresciuto calcistacamente nel vivaio del Latina, squadra con cui nella stagione 1973/1974 ha debuttato in serie A. E’ poi passato al Brescia dove ha giocato per tre anni in serie B prima di approdare all’Inter, di cui è stato un simbolo dal 1978 al 1988. Ha chiuso poi la carriera con una stagione alla Juventus e il ritorno al Brescia. E’ stato a lungo il centravanti della Nazionale e ha vinto il Mondiale del 1982: suo uno dei tre gol in finale alla Germania Ovest (gli altri due furono di Paolo Rossi e di Marco Tardelli).

Una volta appesi gli scarpini al chiodo si è dato alla politica, venendo eletto nel 1991 come consigliere comunale a Brevia per la Democrazia Cristiana e nel 1996 è stato candidato alla Camera per il centrodestra. Dagli anni 2000 Alessandro Altobelli fa l’opinionista calcistico in TV.

Alessandro Altobelli: la vita privata

Alessandro Altobelli è molto riservato riguardo alla propria vita privata e non si hanno molte informazioni sulla moglie. Si sa però che lei è diventata mamma del loro primogenito, Andrea, aveva solamente 16 anni. La coppia ha successivamente avuto anche un altro figlio, Mattia, che ha provato a seguire le orme del padre nel mondo del calcio.

Alessandro Altobelli, dove vive?

Alessandro Altobelli, pur essendo molto legato alla sua città natale Sonnino, da molti anni vive a Brescia e ha più volte dichiarato di sentirsi lui stesso un bresciano.

4 curiosità su Alessandro Altobelli

– E’ molto attivo su Instagram.

– Da calciatore era soprannominato Spillo per la sua corporatura alta e snella.

– E’ il secondo miglior marcatore della storia dell’Inter con 209 gol.

– Negli anni ’90 ha giocato nella nazional italiana di Beach Soccer.

