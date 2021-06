Il nome di Antonino Guzzardo è spuntato tra i 10 concorrenti del dating reality condotto da Giulia De Lellis: scopriamo tutta la sua storia, tra vita privata e curiosità!

Antonino Guzzardo è entrato nel cast di Love Island Italia nel 2021, in corsa con altri 9 concorrenti – in tutto 5 donne e 5 uomini – alle prese con la ricerca dell’anima gemella. Della sua biografia sono emersi alcuni lineamenti che ci aiutano a capire di più sulla sua storia, e ora vi raccontiamo chi è esattamente, dentro e oltre le luci della trasmissione a cui ha preso parte per trovare il grande amore…

Chi è Antonino Guzzardo e dove vive?

Antonino Guzzardo è originario della provincia di Palermo, precisamente di Partinico, vive in Sicilia ed è nato il 22 novembre 1992 sotto il segno dello Scorpione. Il suo nome è entrato a far parte del cast di Love Island Italia, reality dedicato alla ricerca dell’anima gemella condotto da Giulia De Lellis e trasmesso su Discovery+ e Real Time. Amante dello sport, Antonino Guzzardo è un pugile e pratica la boxe da tanti anni.

Fonte foto: https://www.instagram.com/antonino_guzzardo/

La vita privata di Antonino Guzzardo

Per quanto riguarda la vita privata, non si conosce molto su Antonino Guzzardo e il suo passato sentimentale. Quel che è certo è che ha partecipato a Love Island Italia alla ricerca della sua anima gemella. In un ritratto della sua storia, riportato dal quotidiano Il Giorno, emerge che si definisce una persona estroverso, ma anche spavalda e testarda. Il suo carattere effervescente e determinato gli è valso l’appellativo di “piccolo terremoto” fin dalla tenera età. Così, infatti, lo avrebbero chiamato sempre i suoi nonni…

Antonino Guzzardo: altre 5 cose che sappiamo di lui…

– Nella sua carriera di pugile ha vinto anche un campionato regionale e si è qualificato per le nazionali.

– I suoi amici lo avrebbero soprannominato “tir” per via della sua inclinazione a combinare guai con le donne!

– Ha diversi tatuaggi maori sul corpo.

– “Fatemi vivere come mi pare!” è la frase che domina la sua bio su Instagram…

– Ama anche altri sport oltre il pugilato, come la mountain bike, e… i balli di coppia!

Fonte foto: https://www.instagram.com/antonino_guzzardo/