Affari Tuoi, il cambio pacco salva la concorrente: ecco quanto ha vinto

La protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 11 maggio 2025 è stata Vanessa, la concorrente della Sardegna.

Cambiare il proprio pacco a volte è la scelta giusta: lo è stata sicuramente nel caso di Vanessa, la concorrente della Sardegna che è stata protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai 1 domenica 11 maggio 2025. La ragazza, aspirante magistrati, è stata accompagnata in studio dal fratello Stefano e alla fine è potuta tornare nella sua Dolianova con le tasche piene, anche se non piene quanto sperava. Ma vediamo ora nel dettaglio come è andata la sua partita.

Affari Tuoi: la puntata di domenica 11 maggio 2025

Vanessa ha iniziato la partita con il pacco numero 10. Le prime tre chiamate sono state positive, ha infatti eliminato tre pacchi blu: quello da 100 euro, quello da 500 euro e quello da 0 euro. Poi ha però eliminato dal gioco anche i pacchi con i premi da 75.000 e da 10.000 euro, oltre che quello con Gennarino, il cane mascotte. La prima offerta del dottore è stata di 35.000 euro ma l’ha rifiutata.

Subito dopo ha chiamato i pacchi numero 15 e 20 al cui interno c’erano però i 300.000 e i 50.000 euro. Dopo aver chiamato anche un pacco blu, quello da 5 euro, il Dottore ha proposto un cambio pacco che Vanessa ha accettato prendendo l’11: una scelta che si è rivelata indovinata perché all’interno del 10 c’erano solo 50 euro.

Dopo aver eliminato altri due premi blu e quello da 200.000 euro il dottore ha offerto 15.000 euro ma, anche in questo caso, Vanessa ha preferito proseguire la partita. Partit che si è messa ulteriormente in salita perché sono usciti dal gioco anche i 100.000 euro. Il premio più alto rimasto in palio a quel punto era quindi quello da 30.000, che è andato però via poco dopo.

Alla fine della propria partita sono rimasti in gioco solamente i premi da 20, da 15.000 e da 20.000 euro. Vanessa ha fortunatamente aperto il pacco da 20 euro poi, dopo aver rifiutato un’altra possibilità di cambiare il proprio pacco, ha potuto aprire il suo e vincere i 15.000 euro che erano al suo interno. Una vincita che non l’ha resa particolarmente soddisfatta ma certamente migliore rispetto a quella