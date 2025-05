Ecco come partecipare come pubblico a Caduta libera

Ecco come fare a partecipare come pubblico a Caduta libera, il quiz game di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Caduta libera compie 10 anni. Il quiz game condotto da Gerry Scotti torna su Canale 5 a partire da lunedì 12 maggio 2025: il format è sempre lo stesso fatta eccezione per il gioco finale nel quale sono previste delle novità.

Il gioco I dieci passi, nel quale al campione della puntata venivano poste dieci domande a cui doveva rispondere correttamente per aggiudicarsi il montepremi finale, è stato sostituito da un altro gioco: al campione viene fatta una sola domanda e ci saranno dieci opzioni di risposta possibile. Ogni risposta è associata a una botola, il campione dovrà posizionarsi nella botola corrispondente a quella che pensa essere la risposta giusta e sperare che non si apra. Ma vediamo ora come fare a partecipare come pubblico a Caduta libera.

Come partecipare come pubblico a Caduta libera

A occuparsi del casting per selezionare il pubblico in studio di Caduta libera è l’agenzia Vivi la vita. Per candidarsi a partecipare come pubblico al programma di Gerry Scotti basta collegarsi al loro sito internet, www.vivilavita.tv/pubblico-tv e selezionare il programma Caduta libera.

A questo punto si aprirà una pagina con un form da compilare nel quale vi verrano chiesti i vostri dati personali: nome, cognome, sesso, età, provincia di domicilio, indirizzo e-mail e numero di cellulare (più eventuali contatti social, ma questi dati non sono obbligatori). Una volta forniti tutti i dati non vi resta che cliccare su Invia, sarà poi nel caso la produzione a contattarvi e a fornirvi tutte le informazioni necessarie per partecipare come pubblico in studio alla registrazione di una puntata.

Caduta libera: dov’è lo studio di registrazione

Tutte le puntate di Caduta libera, a partire dal 2022, sono registrate presso lo Studio 11 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese: è quindi qui che vi dovrete recare nel caso in cui foste scelti per partecipare come pubblico.