Volete partecipare a Cadura libera e provare a vincere il montepremi in palio: ecco come fare per candidarvi al game show.

Dal 2015 su Canale 5 va in onda un game show che sta avendo molto successo e continua a essere seguito quotidianamente da milioni e milioni di spettatori ogni giorno: stiamo parlando di Caduta libera. Il programma è, come noto, condotto da Gerry Scotti: i concorrenti a turno sfidano il campione e devono rispondere entro un certo tempo alle domande poste dal presentatore, se non riusciranno a dare in tempo la risposta corretta, la botola sotto i loro piedi si aprirà e verranno eliminati.

Come partecipare a Caduta libera

Per candidarsi a partecipare come concorrente a Caduta libera ci sono due strade che si possono percorrere:

GERRY SCOTTI

Si può inviare una mail all’indirizzo [email protected] ricordandosi di inserire tutti i propri dati personali.

Si può compilare direttamente il form presente sul sito cadutalibera.endemolshine.it.

Dopo aver inviato la propria candidatura per partecipare come concorrente al programma condotto di Gerry Scotti, sarà direttamente la casa di produzione a contattarvi per partecipare al casting del programma. Ricordiamo inoltre, che possono partecipare a Caduta libera tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 55 anni. Tutte le puntate del game show di Canale 5 sono registrate presso il Studio 11 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Dove vedere Caduta libera in streaming e in TV

Caduta libera va in onda su Canale 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.42 fino alle ore 19.53 circa, quando poi lascia spazio all’informazione del Tg5. Oltre che in diretta Tv su Canale 5, il programma può essere visto anche in diretta streaming (e gratis) sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove è possibile vedere qualsiasi programma in onda sulle reti Mediaset.