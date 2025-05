Ecco qual è l’ordine di esibizione dei cantanti protagonisti della prima semifinale dell’Eurovision 2025 in programma martedì 13 maggio 2025.

Martedì 13 maggio 2025 prende il via l’Eurovision Song Contest 2025 con la prima delle due semifinali. Fra gli artisti che si esibiranno questa sera sul palco di Berna c’è anche Lucio Corsi con la sua Volevo essere un duro, anche se (così come i rappresentati di Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera), è già qualificato alla finale di sabato. Nella prima semifinale, oltre a Lucio Corsi, si esibirà anche l’altro artista italiano in gara: Gabry Ponte con la sua Tutta l’Italia con cui rappresenta San Marino. Il quarto artista a esibirsi sarà invece Tommy Cash con la sua Espresso Macchiato.

Eurovision 2025: la scaletta della semifinale di martedì 13 maggio 2025

Ecco qual è l’ordine con cui saliranno sul palco dell’Eurovision i cantanti nella prima delle due semifinali:

Islanda – VÆB – RÓA

Polonia – Justyna Steczkowska – GAJA

Slovenia – Klemen – How Much Time Do We Have Left

Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato

*Spagna – Melody – Esa Diva (fuori gara stasera)

Ucraina – Ziferblat – Bird of Pray

Svezia – KAJ – Bara Bada Bastu

Portogallo – NAPA – Deslocado

Norvegia – Kyle Alessandro – Lighter

Belgio – Red Sebastian – Strobe Lights

Italia – Lucio Corsi – Volevo essere un duro (fuori gara stasera)

Azerbaijan – Mamagama – Run With U

San Marino – Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Albania – Shkodra – Elektronike Zjerm

Olanda – Claude – C’est La Vie

Croazia – Marko Bošnjak – Poison Cake

Svizzera – Zoë Më – Voyage (fuori gara stasera)

Cipro – Theo Evan – Shh

Eurovision 2025: il regolamento della semifinale

I cantanti in gara nella prima semifinale sono 15, di questi solamente 10 accederanno alla finale e saranno scelti dal pubblico attraverso il televoto che avverrà attraverso telefonata o sms al numero che apparirà sullo schermo oppure on line sul sito esc.vote. Alla finale, come detto, sono già qualificati gli artisti di Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera.