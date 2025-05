Chiara Ferragni chiude con Tronchetti Provera, spunta il rumors di un nuovo flirt: l’influencer rompe il silenzio.

Dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti, sembra ormai ufficiale: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati. Nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati, ma un dettaglio social ha riacceso l’attenzione mediatica.

Oltre alla rottura con il manager, negli ultimi giorni sono anche arrivati nuovi rumors su un possibile interesse amoroso tra l’influencer e un noto attore italiano, Cristiano Caccamo. Ma quanto c’è di vero? Dopo settimane di silenzio, Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua. Scopriamo che cosa ha detto.

Chiara Ferragni rompe il silenzio con un video social

L’influencer ha pubblicato su TikTok un video con la canzone My Life di Billy Joel, accompagnato dalla scritta ironica: “Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana“. Un chiaro segnale del suo stato d’animo.

Nel video, molti utenti hanno notato che Chiara è tornata a fare manifesting per Jacob Elordi, l’attore australiano diventato il suo “crush” dichiarato ormai da mesi. I like a commenti come “Jacob Elordi ti prego scarica TikTok” e “Tra poco farete i trend di coppia” hanno riacceso i rumors.

A rendere la vicenda ancora più interessante è il nome di Cristiano Caccamo. Secondo quanto riportato nella newsletter di Gabriele Parpiglia, tra Chiara Ferragni e l’attore ci sarebbe stata una simpatia mai del tutto spenta, iniziata già lo scorso anno. Pare che i due si siano visti più volte, soprattutto a casa di lui, e che la loro frequentazione sia ripresa proprio durante le prime crisi con Tronchetti Provera.

Tuttavia, anche questo presunto flirt sembra essersi esaurito. Nessuno dei due ha commentato pubblicamente, ma le fonti parlano di una rottura definitiva. L’amica dell’attore, interpellata a riguardo, ha preferito non rispondere, alimentando ulteriormente il mistero.

Chiara Ferragni e il potere del manifesting (social)

La reazione social di Chiara Ferragni non è nuova: ogni volta che torna single, l’imprenditrice digitale utilizza i social, soprattutto TikTok, per manifestare ironicamente il suo interesse per Jacob Elordi. È un mix tra autoironia e strategia comunicativa che la mantiene al centro dell’attenzione mediatica.

Che si tratti di una semplice provocazione o di un messaggio cifrato, una cosa è certa: Chiara Ferragni sa sempre come far parlare di sé. E mentre il gossip impazza, tutti si chiedono se il prossimo video sarà finalmente girato… in compagnia del suo attore preferito.