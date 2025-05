Dopo il fatidico “sì” con Andrea Cerioli, è tempo di nuovi rumors per Arianna Cirrincione. Dall’abito da sposa alla presunta gravidanza.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati una settimana fa ma già le voci sono andate avanti portando l’attenzione su un altro aspetto legato alla coppia che potrebbe presto vedere la famiglia allargarsi ancora. Infatti, oltre ad alcuni retroscena legati all’abito della sposa, ecco una segnalazione e un presunto spoiler a proposito di una nuova dolce attesa…

Arianna Cirrincione e l’abito da sposa largo

Un amore bellissimo quello tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coronato nei giorni scorsi con il matrimonio. Ad incantare, senza dubbio, la bellezza della sposa che ha fatto alcune confidenze in merito all’abito bianco indossato che, a detta sua, non era quello immaginato ma allo stesso tempo è stato perfetto.

“Non mi sono fatta fare l’abito largo apposta. Era perfetto ma per vari motivi, tra cui lo stress dell’ultimo periodo, sono un po’ dimagrita e di conseguenza all’ultimo mi stava un po’ largo”, ha detto la donna svelando dei retroscena ai fan. Poi, con un post, l’elogio al vestito e al momento delle nozze: “Non era l’abito che immaginavo… eppure, dopo averli provati tutti, è bastato che mi cucissero addosso quel tessuto per capirlo: era lui. Semplice, sì. Ma fine, elegante, autentico. Mi rappresenta al 100%, senza fronzoli, senza forzature. Proprio come volevo sentirmi nel giorno più bello: me stessa, con qualcosa che mi somiglia davvero”.

Segnalazione e spoiler: “È incinta”

Ma proprio l’abito scelto dalla Cirrincione ha fatto venire ulteriori dubbi ai fan. La larghezza, forse, è stata decisa a tavolino forse per nascondere la gravidanza, la seconda per lei dopo aver dato alla luce Allegra nel 2024. Infatti, dando uno sguardo ai profili social dell’esperta di gossip Deianira Marzano, pare proprio che la ragazza possa essere nuovamente in dolce attesa.

Ad alimentare i rumors anche dei contenuti mostrati da Cerioli che facendo vedere la nuova casa ha parlato della camera “dei bimbi“, al plurale dando adito ai seguaci di “sognare” un nuovo arrivo in famiglia. Staremo a vedere se queste sensazioni/indiscrezioni verranno confermate preso o meno.