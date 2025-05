La coppia formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si è sposata in Toscana: le immagini bellissime e la promessa emozionante.

Avevano emozionato tutti con una proposta di nozze molto romantica e sentita. Ora, per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è anche arrivato il fatidico “sì”. La coppia si è sposata in Toscana alla presenza di amici e parenti, ma soprattutto davanti alla loro bellissima piccola figlia, Aurora, che è stata scelta per portare loro le fedi.

Il matrimonio di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Da anni, dalla loro partecipazione a Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono tra le coppie maggiormente apprezzate e seguite del panorama social e televisivo. Il loro sentimento e la loro voglia di vivere insieme la propria vita è da sempre stato apprezzato. Ancora di più dopo l’arrivo della piccola Aurora che ha stravolto le loro vite, in meglio.

Andrea Cerioli – www.donnaglamour.it

I due hanno deciso quindi di compiere il grande passo sposandosi. Andrea e Arianna si sono scambiati il fatidico “sì” con una romantica cerimonia civile celebrata in un antico borgo in Toscana, con accanto le persone a loro più care, amici e parenti.

Le promesse e il ruolo della figlia

Il matrimonio della coppia è stato assolutamente emozionante come lo sono state le rispettive promesse. Cerioli, tra i vari passaggi dedicati ad Arianna, ha detto: “Sei davvero una grande mamma e la mia ti avrebbe amato moltissimo”. Bellissima anche la replica della donna: “Tu per me sei tante cose, sei presenza anche quando siamo lontani. Sei protezione ogni volta che mi vedi vulnerabile. Sei premura nei piccoli gesti che fai senza che io li chieda”.

A rendere il tutto ancora più speciale, il fatto che ad aver portato le fedi alla coppia sia stata la loro piccola figlia Aurora che ha reso ancora più indimenticabile e strappalacrime il momento.