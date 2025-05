Scambio di battute ad alta tensione al Festival della Tv di Dogliani tra Mara Venier e un giornalista con una domanda che ha irritato la conduttrice.

Ha fatto molto parlare nell’ultima settimana la situazione sul futuro di Domenica In che ha visto coinvolti Mara Venier e anche Fiorello che, di fatto, si è “proposto” per prendere il suo posto in futuro nella seguita trasmissione di Rai 1. Adesso a far discutere è stato uno scambio di battute decisamente ad alta tensione durante il Festival della tv di Dogliani con la Venier che ha risposto a dovere ad un giornalista.

Mara Venier al Festival della tv

Intervenuta nel corso del Festival della tv di Dogliani, Mara Venier ha avuto modo di parlare del mondo del piccolo schermo con particolare riferimento alle trasmissioni Rai. Diversi i passaggi che hanno fatto riferimento, per ovvie ragioni, anche a Domenica In e alle tante chiacchiere di questi ultimi giorni relativi al futuro della trasmissione e il suo.

Sulla querelle relativa a Fiorello, la Venier ha tagliato corto dicendo: “Era una boutade”. Diverso, invece, il discorso guardando al futuro: “De Martino è bravissimo, simpatico, è cresciuto molto, si fa voler bene, non si è montato la testa. Potrebbe fare una Domenica in molto rivoluzionaria, cambiando tutto. Lo vedo. Poi vedo Alberto Matano con un taglio giornalistico. Ecco, vedo Stefano e Matano”.

Alta tensione: il “trappolone” alla conduttrice

Ma oltre ad un normale dialogo, la Venier è stata protagonista anche di un momento di tensione. Infatti, tra le varie domande che sono state poste alla presentatrice, anche una che lei stessa ha definito “trappolone”.

Infatti, alla Mara nazionale è stato chiesto di scegliere chi “buttare dalla torre” tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. In questo senso, la conduttrice si è stizzita e ha risposto a modo: “Se tu pensi di farmi i trappoloni, hai proprio sbagliato inizio, direttore. I trappoloni con me non funzionano, hai trovato un osso duro stavolta. Eh no, ma però, che domande sono? Scusa un momento. Ma dai, ma secondo te io ti rispondo Maria De Filippi? Ma mi meraviglio di te […]”.

La Venier ha quindi aggiunto: “Ma io non ti rispondo, non vedo perché io mi devo fare dei nemici. Sono venuta qua, son partita da Milano, c’ho la febbre. Sono venuta solo per stare insieme al mio pubblico che mi vuole bene, ma secondo te io vengo qua a farmi dei nemici?!”.