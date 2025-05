Ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, Mattia Zenzola ha parlato della malattia del padre e della paura di perderlo troppo presto.

L’incidente in auto è soltanto un brutto ricordo. Ora per Mattia Zenzola c’è un altro momento difficile da affrontare. Il ragazzo, ballerino e vincitore ad Amici nel 2023, si è raccontato a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Oltre ad aver svelato qualcosa di molto interessante a livello sentimentale, il ragazzo si è lasciato andare all’emozione per la situazione legata alla malattia del padre.

Mattia Zenzola e l’amore

Molto chiacchierato anche all’interno della scuola di Amici, il rapporto tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari è stato protagonista anche nell’appuntamento con Verissimo delle scorse ore. Infatti, per la prima volta, i due si sono dichiarati una coppia. “È una domanda un po’ strana, non ne ho mai parlato perché sono una persona riservata”, ha detto Zenzola all’inizio.

“Però è giusto dire che in amore va bene in questo periodo”, ha continuato prima che, appunto, in studio entrasse la Vari con cui il rapporto è nato nella scuola ma si è sviluppato successivamente lontano dalle telecamere. “[…] Avevamo bisogno uno dell’altro, ci stiamo migliorando la vita. Con lei mi sento me stesso al 100 per cento”, ha concluso il ballerino.

La malattia del padre

Ma la parte più delicata di tutta l’intervista è stata senza dubbio quella legata a delle problematiche di salute in famiglia. Mattia, infatti, è letteralmente scoppiato in lacrime parlando del padre e della malattia che lo ha colpito: “Stiamo combattendo insieme tante piccole battaglie. Ho un po’ di paura, però sono positivo. Mi sento troppo piccolo per immaginarmi una vita senza di lui“.

Zenzola non ha dato particolari dettagli per quanto concerne le condizioni del padre ma ha aggiunto che la famiglia si sta affidando ai medici e alle cure del caso.