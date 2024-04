Incidente per l’ex vincitore di Amici, Mattia Zenzola, che sui social ha raccontato quanto vissuto in auto in queste ore.

Brutto incidente in auto per Mattia Zenzola, vincitore della passata edizione del talent show di Canale 5, Amici. Il ballerino ha raccontato via social di essere stato vittima di un pirata della strada che non ha rispettato la segnaletica e uno stop finendogli contro con la vettura.

Maria De Filippi

Mattia Zenzola, incidente in auto per l’ex Amici

In queste ore, l’ex vincitore di Amici ha raccontato su Instagram, tramite una storia e una foto, di essere stato vittima di un incidente stradale che, per fortuna, almeno fisicamente non sembra aver prodotto alcun danno.

Diverso, invece, lo status della sua vettura, evidentemente ammaccata. Zenzola ha fatto vedere, infatti, la sua auto arancione con gli evidenti segni dell’accaduto. Poi ha spiegato meglio la dinamica.

Il racconto social del sinistro

“Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un’auto si fermasse almeno a dare soccorso, invece di scappare via senza pietà”, ha scritto il ballerino.

“Scrivo questo semplicemente per sensibilizzare, per sperare che nessuno di noi si permetta mai di fare una cosa simile”, ha tenuto a precisare il ragazzo.

Successivamente Zenzola ha ringraziato chi, invece, si è fermato per rassicurarsi sulle sue condizioni: “Ringrazio chi si è fermato a dare una mano senza pensarci due volte, chi si è fermato anche solo per chiedere se fosse tutto a posto. Grazie a tutte le persone per i messaggi che sto ricevendo: non preoccupatevi, è tutto ok“.

La speranza è che il suo messaggio possa davvero sensibilizzare le persone ad avere un miglior senso civile e la volontà di fare più attenzione.

Di seguito anche un recente post Instagram del ballerino: