Gli scandali, la droga e i film hard. Ora, per Sara Tommasi, la rinascita che mette fine al periodo più difficile della sua vita.

Torna a parlare Sara Tommasi e lo fa a Monica Setta nel corso della trasmissione ‘Storie di donne al bivio’. La nota showgirl ha vissuto momenti molto difficili che l’hanno vista finire nel tunnel della droga e dei film hard. Una situazione da cui, per fortuna, è uscita col tempo e dopo un anno in clinica.

Sara Tommasi, la droga e il film hard

La Tommasi ha spiegato di aver scoperto di soffrire di un disturbo bipolare e che, di fatto, tutto sia iniziato da quel momento, nel 2012: “Mia madre, che ho perso durante il Covid, mi pregava di smettere e curarmi. Ma io non volevo rinunciare ai soldi e alla popolarità. Per andare avanti prendevo cocaina unita anche ai super alcolici dei party mondani a cui presenziavo. Dopo un anno non era più io”.

La situazione della donna era peggiorata col tempo e le persone che le stavano accanto non avevano buone intenzioni nei suoi confronti: “Sono finita in un giro di delinquenti che mi hanno drogata per farmi girare un film pornografico”.

La clinica e la rinascita

Per fortuna, però, la storia della Tommasi ha un lieto fine. “Fu mia madre a capire e a farmi ricoverare coattivamente in clinica psichiatrica dove sono rimasta un anno senza cellulare né altro, distaccata dal mondo solo dedita alle cure farmacologiche e a lunghe sedute di psicoterapia”.

Adesso per lei la rinascita grazie anche ad Antonio Orso, suo marito, sposato nel 2021: “Oggi sono una donna diversa: vivo tra l’Italia e Sharm El Sheik sul Mar Rosso, dove con Antonio lavoriamo a nuovi videoclip e progetti”.

