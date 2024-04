Arriva la prima puntata del nuovo Muschio Selvaggio condotto da Luis Sal, ma i fan notano la frecciatina rivolta all’ex socio Fedez.

Il seguitissimo podcast Muschio Selvaggio è tornato, quasi a sorpresa, con una nuova puntata. Il podcast, che è passato nelle mani dell’ex socio di Fedez, Luis Sal, è ripartito con una nuova scoppiettante puntata.

A condurre il podcast insieme a Luis c’è il fratello, Martin Sal, e non Homyatol com’era inizialmente previsto.

Molti spettatori del podcast hanno guardato l’episodio principalmente per vedere se ci sarebbero state frecciatine rivolte al rapper, e non sono rimasti delusi.

Muschio Selvaggio: riferimenti nascosti a Fedez?

Durante l’episodio numero 148 del podcast non c’è stato alcun riferimento esplicito a Fedez. Tuttavia, i fan più attenti hanno notato alcune frecciatine ben celate. Infatti, il riferimento al rapper si sente già nella sigla, che recita: “Muschio Selvaggio è il podcast più figo. Noi qui ascoltiamo. Non insegniamo. Quindi è un’intervista? No. E non ti preoccupare se il mondo continua a bruciare. Muschio Selvaggio è qui per te“.

Fedez

La scritta “Impariamo insieme a te“, oltre alla nuova sigla del podcast, sembrano fare chiaro riferimento a Fedez. Infatti, in passato più volte Luis Sal aveva accusato il socio di voler sempre primeggiare.

Muschio Selvaggio: scontro tra Luis Sal e Fedez

Agli spettatori del podcast non è passata inosservata neanche la frase pronunciata da Luis: “È il momento giusto di abbassare l’asticella“, in netta contrapposizione con l’espressione classica di “alzare l’asticella”, frase spesso pronunciata da Fedez e Mr. Marra durante le interviste condotte negli ultimi 10 mesi di podcast.

Ma come hanno preso gli espettatori il cambio di regia del podcast? Sui social ci sono state diverse reazioni, come chi commentava “Il nuovo #muschioselvaggio è come Elon Musk che compra Twitter“.

Qualcuno, poi, scrive: “La forza di #muschioselvaggio è sempre stata la caratura degli ospiti. Inutile girarci intorno. Personalmente non guardavo muschio né per Fedez né per marra ma per il tema trattato e di conseguenza la sua attinenza con l’ospite“.