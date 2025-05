Costretta a lasciare L’Isola dei Famosi 2025, Carly è alle prese con una infezione che riguarda qualcosa di molto intimo e personale.

Durante la sua permanenza a L’Isola dei Famosi 2025, Carly aveva parlato in modo molto emozionante del suo percorso di transizione per diventare la donna che è. Ora, la concorrente del reality ha dovuto lasciare l’Honduras per qualcosa che riguarda proprio questa fase della sua vita. Un’infezione, apparentemente piuttosto importante, l’ha obbligata a salutare i compagni di avventura e fare ritorno in Italia.

Carly e l’addio a L’Isola dei Famosi

Fin dalle prime ore di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2025, Carly Tommasini è stata al centro dell’attenzione per via del suo percorso di transizione per diventare la donna che è adesso. La stessa concorrente aveva manifestato in diverse circostanze alcuni pensieri riguardo gli step vissuti nell’arco della vita, attirando commenti e opinioni anche dei compagni in Honduras.

Adesso, però, la stessa Carly ha dovuto fare i conti con una problematica di salute legata, a quanto pare, proprio a tale percorso compiuto. Un qualcosa che l’ha costretta a lasciare L’Isola e a fare i conti con la realtà della sua situazione.

L’infezione che l’ha colpita

“Due settimane fa ho avuto un primo acciacco, che pensavo si sarebbe risolto senza problemi anche restando all’interno del programma”, ha fatto sapere la concorrente nel corso dell’ultima diretta del reality show. Eppure, al netto della sua speranza, questa permanenza non è stata possibile. “Mi hanno portata direttamente in ospedale e abbiamo fatto degli accertamenti specifici sulla situazione”. Da qui l’abbandono obbligato.

In questo senso, Carly è stata colpita da una infezione che, stando a quanto riferito anche dalla conduttrice Veronica Gentili, riguarderebbe la sfera intima della concorrente e il suo percorso di transizione “perché rappresenta la battaglia di vita che hai fatto in questi anni per essere la donna che sei, che ti è servito per definire la tua identità“.