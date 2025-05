L’ex Miss Italia Alice Sabatini ha raccontato gli insulti e le critiche subite da parte di tantissime persone in un periodo particolare della sua vita.

Aveva già raccontato in passato le difficoltà avute dopo essere state eletta Miss Italia. Adesso Alice Sabatini, intervenuta nel salotto di Rai 1 de ‘La Volta Buona’, ha fornito ulteriori dettagli di quanto accadutole in passato sottolineando anche gli insulti e le gravi conseguenze subite in un periodo decisamente delicato della sua vita.

Alice Sabatini e le difficoltà sul peso

Nel 2015 è diventata Miss Italia e da quel momento la sua vita è cambiata. Non per forza in meglio. Alice Sabatini ha raccontato, infatti, a ‘La Volta Buona’ su Rai 1, alcune problematiche gravi che l’hanno vista finire sotto la lente di ingradimento per un repentino aumento di peso avuto proprio dopo la sua elezione a “più bella d’Italia”.

Alice Sabatini – www.donnaglamour.it

“Ho avuto un periodo in cui rifiutavo di vedere la mia immagine, non per un fatto estetico. Ero una sportiva, giocavo a basket a livello agonistico, mi allenavo tutti i giorni. Quando ho fatto Miss Italia sono stata fuori un mese senza allenarmi. Poi sono partita. E non ho più ripreso gli allenamenti”, ha raccontato la Sabatini. A quel punto ecco 15kg in pochissimo tempo, in circa tre mesi. “Sono arrivati 15 chili in più in pochissimo tempo. La gente mi criticava dicendo che sembravo un uomo, mi dicevano ‘Che schifo, guarda che cessa’”, ha raccontato la donna.

La dieta e il ricovero in ospedale

Per porre rimedio a tale incremento di peso, la bella Alice aveva deciso di rivolgersi ad una dietologa che, però, le ha dato un consiglio decisamente sbagliato: “Non bere troppo”. Questa situazione le ha causato un blocco intestinale che l’ha portata a finire in ospedale. “Ero nel panico perché non funzionava nulla. Parte tutto dalla testa. Mi aveva detto di non bere perché avevo la ritenzione idrica e che l’acqua mi avrebbe fatto venire più cellulite. Poi ho scoperto che questa dottoressa era stata già denunciata, ho conosciuto altre persone che sono dimagrite ma che hanno sviluppato l’ansia verso il cibo”, ha spiegato a ‘La Volta Buona‘.

Oggi, per fortuna, Alice sta bene e ha ripreso anche un’ottima forma fisica e, cosa più importante, il suo bellissimo sorriso è tornato a splendere sulle sue labbra.