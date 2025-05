Pettinelli, Cuccarini e Maria De Filippi: le inedite confessioni dell’ex Amici

Dopo l’esperienza nella scuola di Amici, ecco l’ex allievo Luk3 raccontare alcuni retroscena legati a Pettinelli, Cuccarini e Maria De Filippi.

Il talent Amici si è concluso ma diversi degli ex allievi dell’ultima edizione stanno continuando a far parlare. Non solo il vincitore Daniele in merito a questioni “di cuore”, ma anche il cantante Luk3 che è stato intervistato da Today, in occasione dell’uscita del suo primo EP ‘Diciotto’. Il giovane artista ha affrontato diversi argomenti tra cui anche dei passaggi importanti su Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e naturalmente Maria De Filippi.

Luk3 e il rapporto con Pettinelli e Cuccarini

L’esperienza nella scuola di Amici per Luk3 non è stata facilissima dovendosi spesso scontrare con i pareri negativi soprattutto di Anna Pettinelli. Lui, allievo di Lorella Cuccarini, ha affrontato sempre tutto con grande grinta anche se non sono mancati momenti di sconforto, per fortuna superati anche grazie all’aiuto della sua insegnante.

Luk3 di Amici – www.donnaglamour.it

Proprio sulla Cuccarini, il ragazzo ha detto: “Lorella era il giusto compromesso tra essere tanto severa e poi il saper essere ‘mamma’. Questo equilibrio è stato per me l’insegnamento più grande, è quello che ti fa vivere questo mondo nella maniera più giusta. Quando c’era da rimproverarmi era pronta a farlo, al contrario mi faceva anche complimenti”.

E sulla Pettinelli: “Rapporto burrascoso? L’ho vissuta bene, in fondo mi ha comunque insegnato qualcosa. A tratti forse non era costruttivo quello che mi è stato detto, ma l’ho comunque preso nel lato buono. Anche tutte le sfide mi sono servite tanto a crescere”.

L’insegnamento di Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista non è mancato, ovviamente, un passaggio su Maria De Filippi e su quello che è stato il grande insegnamento ricevuto da parte sua: “Sicuramente quando, dopo che era uscito da poco un mio inedito, mi ha fatto uscire subito con un altro pezzo. Mi ha insegnato che, nella musica, l’istinto è sovrano. Bisogna fare quello che uno sente, al di là dei numeri”.