Le confessioni di Chiara Ferragni: l’equilibrio ritrovato e le scelte per il suo futuro che riguardano anche l’argomento scottante degli uomini.

Protagonsita della copertina di Cosmopolitan Turchia con tanto di rivelazione sul suo cambiamento nella vita privata e professionale, Chiara Ferragni ha avuto modo di parlare anche di diversi altri argomenti tra cui quello legato al mondo degli influencer, la sua rinascita e anche alcune questioni che hanno a che vedere con gli uomini a cui non si avvicinerà più.

Chiara Ferragni: la rinascita e la fine degli influencer

Intervistata da Cosmopolitan Turchia, Chiara Ferragni ha parlato della sua rinascita dal punto di vista personale e professionale. Diversi i passaggi scottanti ad opera dell’imprenditrice digitale che ha spiegato di aver passato un ultimo anno complesso nel quale “ci sono stati momenti in cui mi sentivo persa e non sapevo cosa fare“.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Per fortuna, accanto a lei, la famiglia e gli amici più cari: “Grazie al loro supporto ho ricominciato ad ascoltare la mia voce interiore”. Una voce che le ha fatto capire le cose importanti anche sotto l’aspetto lavorativo: “Essere influencer è solo una piccola parte del mio lavoro. Penso che l’era degli influencer sia finita. Ora il problema non è solo presentarsi, ma anche stabilire un sistema. Non solo per ispirare, ma per dare una direzione“.

La possibile frecciatina a Fedez

La Ferragni ha quindi aggiunto di aver effettuato un bel cambiamento per se stessa e di voler mantenere tale equilibrio ritrovato: “Voglio preservare questa sensazione. Perché, indipendentemente da come appaia dall’esterno, niente può sostituire la sensazione di solidità interiore. Essere Chiara Ferragni ha sempre un significato, ma ora è un’altra cosa”.

Risondendo poi ad una precisa domanda: “Quel segnale d’allarme che prima ignoravi e a cui ora non ti avvicini nemmeno?”, ecco la risposta che potrebbe essere persino una frecciatina rivolta all’ex, Fedez, mai citato direttamente: “Uomini che maltrattano la mia famiglia e i miei amici. Mai“.