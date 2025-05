Una foto di Luca Argentero con un collare medico ha destato preoccupazione. La sua spiegazione non ha convinto i fan.

Ha da poco fatto chiarezza sulle voci di un suo potenziale ritiro dalle scene nel breve periodo. Ora Luca Argentero è tornato ai doveri della cronaca per una foto enigmatica con tanto di spiegazione altrettanto particolare che ha suscitato nei suoi fan diversa ansia. L’attore, infatti, si è mostrato con il classico collare che si usa a seguito di un incidente lasciando i seguaci social pieni di dubbi.

Luca Argentero con il collare

Protagonista sul piccolo schermo di grandi successi, Luca Argentero è ormai da diversi anni uno dei pezzi pregiati del panorama televisivo e dello spettacolo italiano. Seguitissimo e amato per le sue qualità, in queste ore l’attore ha fatto molto parlare per una particolare foto pubblicata sui social nella quale ha indossato un collare medico.

Luca Argentero – www.donnaglamour.it

Argentero si è fatto vedere in un post con tre scatti di cui il primo che lo ritrae sdraiato su una barella medica con tanto di collare. Nelle seguenti immagini, va detto, quella che sembra la cabina di pilotaggio di un aereo e poi una spiaggia.

La spiegazione e i dubbi dei fan

In questo senso, ad alimentare qualche ipotesi sul senso del post dell’attore ci ha pensato la sua stessa spiegazione che non ha fatto luce sul reale motivo soprattutto della prima foto con il collare: “Un giorno potrò spiegare questa strana situazione…”, ha scritto Argentero. “Intanto posso dire che è l’ultimo istante del periodo di lavoro più lungo e intenso della mia vita, ricco di nuove avventure che state per vedere, fitto fitto di nuove storie da raccontare, accompagnato da tanti nuovi amici che state per conoscere…”. E ancora: “Intanto una pacca sulla spalla me la do da solo… adesso si parte, guida Nina, andiamo al mare a riempirci d’amore”.

I fan hanno subito chiesto delucidazioni sulla sua salute ma non ci sono state risposte. Chissà cosa avrà voluto raccontare l’attore e cosa gli riserverà il futuro. Ad ogni modo sembra che non ci sia nulla da temere per la sua salute. Almeno ora.