Daniele Doria smentisce ogni flirt con Alessio Di Ponzio: “Siamo solo amici” chiarisce il vincitore di Amici 24.

Dopo la conclusione di Amici 24, i riflettori non si sono spenti sugli ex concorrenti, anzi: le voci e i rumors sul possibile flirt tra Daniele Doria, vincitore dell’edizione, e Alessio Di Ponzio si sono intensificati nelle ultime settimane. Negli ultimi giorni il gossip si è intensificato, finché il vincitore del talent ha deciso di rompere il silenzio.

Il rapporto tra Daniele e Alessio nato nella scuola di Amici 24

Durante il loro percorso nella scuola di Amici 24, Daniele Doria e Alessio Di Ponzio hanno mostrato una forte intesa, tanto che i fan hanno iniziato a fantasticare su una possibile storia d’amore. Un affetto sincero, quello tra i due ballerini.

Dopo l’eliminazione di Alessio a causa di un infortunio avvenuta a gennaio, i due hanno mantenuto un rapporto stretto, condividendo spesso commenti e interazioni sui social. Proprio uno di questi scambi ha fatto nascere sospetti: un commento affettuoso di Alessio sotto un post di Daniele, unito a un like sospetto, aveva fatto pensare a qualcosa di più.

Tuttavia, a mettere fine alle speculazioni è stato lo stesso Daniele, intervenuto sui social per chiarire una volta per tutte: “Siamo semplicemente amici“.

“Non fraintendete i miei like”: le parole del vincitore di Amici 24

A chiarire tutto è stato lo stesso Daniele, attraverso una storia Instagram: “Ciao, vi volevo dire che ho messo like di fretta e di sfuggita e non mi sono reso conto che per sbaglio ho messo like pure a questi commenti. Ci tengo a dirvi che siamo semplicemente amici, nulla di più. Non fraintendete i miei like“.

Una dichiarazione che ha spento le voci su una relazione sentimentale, ma che non ha fatto scemare l’affetto del pubblico per la coppia di amici più chiacchierata di Amici 24.

Se da un lato le dichiarazioni di Daniele sono apparse definitive, dall’altro i fan continuano a seguire con attenzione ogni interazione tra i due ballerini, sperando che quell’intesa speciale possa trasformarsi, un giorno, in qualcosa di più. Per ora, però, si tratta solo di una bellissima amicizia nata sotto i riflettori di Amici 24.