Fiorello spinge per il ritorno di Amadeus in Rai e ipotizza un nuovo Sanremo con Morandi e Biggio. Scopri cos’ha detto.

Nel corso di una diretta Instagram che ha visto protagonisti Amadeus, Gianni Morandi e Biggio, Fiorello ha lanciato un messaggio chiaro e diretto: Amadeus deve tornare in Rai. Lo showman siciliano, sempre ironico ma mai casuale nelle sue dichiarazioni, ha approfittato del momento per rivelare pubblicamente di aver già parlato con i vertici della Rai per un possibile ritorno del popolare conduttore, attualmente passato al canale Nove. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Amadeus e Sanremo: un possibile ritorno “Dopo De Martino”

“Non sta bene al Nove” ha detto Fiorello senza mezzi termini, riferendosi agli ascolti sotto le aspettative del nuovo programma di Amadeus, Like a Star.

“Io ho parlato con i dirigenti Rai, non sto scherzando. Mi hanno detto: ‘Per Amadeus le porte sono sempre aperte‘” ha affermato il conduttore con convinzione.

Fiorello – www.donnaglamour.it

Durante la diretta, il discorso si è poi spostato su un argomento che scalda sempre i cuori del pubblico italiano: Sanremo. Fiorello ha lanciato un’idea suggestiva, immaginando un’edizione futura del Festival con la partecipazione sua, di Amadeus, Gianni Morandi e Biggio. “Appuntamento a dopo De Martino” ha scherzato, facendo riferimento al probabile incarico di Stefano De Martino per le prossime edizioni.

Amadeus, sorridendo, ha accolto con ironia l’ipotesi: “Magari non mi prende né l’uno né l’altro“, alludendo alla sua posizione attuale in TV. Ma Fiorello è sembrato sicuro: “Coletta ti ama, è innamorato di te“.

Il futuro televisivo di Amadeus è ancora da scrivere

La diretta ha scatenato entusiasmo e curiosità tra i fan, alimentando le voci su un possibile ritorno di Amadeus in Rai, magari proprio al timone di un futuro Festival di Sanremo. Sebbene per ora non ci siano conferme ufficiali, le parole di Fiorello fanno pensare a un futuro tutt’altro che chiuso per Amadeus all’interno della televisione pubblica.

Con l’affetto del pubblico ancora intatto e il sostegno di amici storici come Fiorello, il nome di Amadeus resta centrale nel panorama dello spettacolo italiano, in attesa di nuove conferme ufficiali.