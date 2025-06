Dopo le voci di un’intervista saltata per Marialuisa Jacobelli a ‘Storie di donne al bivio’, ecco le parole della conduttrice, Monica Setta.

Negli ultimi tempi si sono susseguiti diversi rumors su Marialuisa Jacobelli, in particolare su flirt, presunti o veri, come quello con Totti e non solo. In questo senso, il nome della donna è stato associato anche ad una intervista ipoteticamente saltata con Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’. Una voce che adesso è stata confermata dalla presentatrice che ha parlato apertamente a Fanpage.

Marialuisa Jacobelli e l’intervista saltata

Il nome di Marialuisa Jacobelli, come detto, negli ultimi mesi è stato tra quelli maggiormente chiacchierati nell’ambito del gossip. In particolare la giornalista e volto tv aveva fatto parlare per un presunto flirt con Totti e anche un più recente avvistamento con un altro uomo. In tanti avrebbero voluto sentire la sua versione dei fatti e l’occasione sembrava poterci essere con la trasmissione di Monica Setta, ‘Storie di donne al bivio’.

Eppure, a quanto pare, tutto è saltato. Dopo l’indiscrezione sull’intervista “mancata” di cui ha parlato Giuseppe Candela sul settimanale Chi, è arrivata anche la conferma da parte della conduttrice della trasmissione che ha fatto chiarezza a Fanpage.

La verità di Monica Setta e il cachet richiesto

Intervistata brevemente da Fanpage, la Setta ha confermato la veridicità dell’indiscrezione lanciata da Candela. “Abbiamo iniziato una trattativa (con la Iacobelli ndr) ma la sua base d’asta era molto lontana dai nostri standard, anche perché lei non aveva precedenti Rai. Speriamo in futuro di trovare un accordo per poterla avere in studio”.

Insomma, cachet troppo alto quello richiesto dalla giornalista sportiva che, a quanto pare, avrebbe chiesto delle cifre importanti. Stando alle informazioni rilanciate da Fanpage, “la Jacobelli avrebbe chiesto un compenso di cinquemila euro per l’ospitata, una cifra considerata eccessiva per un programma che ha un budget complessivo di settemila euro per tutti gli ospiti di una puntata”.