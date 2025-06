L’amata attrice Francesca Chillemi potrebbe essere incinta. Fioccano le indiscrezioni sulla possibile nuova dolce attesa della donna.

La relazione con Eugenio Grimaldi sembra andare a gonfie vele per Francesca Chillemi che dopo il gesto romantico a teatro che non era passato inosservato è tornata protagonista della cronaca rosa con una indiscrezione che aspetta solo la conferma ufficiale. Pare, infatti, che l’amata attrice di ‘Che Dio Ci Aiuti’ possa essere di nuovo incinta.

Francesca Chillemi e la storia con Eugenio Grimaldi

Nel corso degli ultimi mesi, la vita privata di Francesca Chillemi è spesso stata sotto i riflettori anche se lei, a dirla tutta, non ha fatto nulla perché così fosse. La famosa e amata attrice di ‘Che Dio Ci Aiuti’ è seguitissima e anche per questo il suo pubblico ha spesso cercato di saperne di più sulla sua famiglia e le vicende relative agli amori.

Francesca Chillemi – www.donnaglamour.it

Ancora di più dopo la fine della relazione con Stefano Rosso dal quale ha avuto la sua prima figlia, ormai una splendida ragazzina di 9 anni. Ora, però, ecco che la famiglia potrebbe allargarsi con i rumors su una possibile nuova gravidanza che la vedrebbe avere un bebè con Eugenio Grimaldi, imprenditore con il quale starebbe vivendo un bellissimo amore.

L’indiscrezione sulla possibile gravidanza

A sganciare l’indiscrezione in merito ad una nuova possibile gravidanza della Chillemi è stato l’esperto Gabriele Parpiglia nella sua newsletter dal titolo “Esclusivo: ufficiale. Una nuova dolce attesa per un’attrice e il secondo compagno“. Dopo aver ripercorso le tappe della vita sentimentale dell’attrice, l’esperto ha rivelato appunto alcuni dettagli. La donna sarebbe arrivata già al quinto mese di dolce attesa e per tale ragione diversi impegni di lavoro sarebbero stati annullati. La Chillemi non ha confermato ancora nulla ma potrebbe farlo a brevissimo. I suoi fan, in caso affermativo in merito alle voci, non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli…