Potrebbero esserci nuovi progetti per Gerry Scotti e Max Giusti che si sono mostrati in una foto decisamente divertente e che ha fatto parlare.

Dopo aver confermato e spiegato i motivi dietro al suo addio a ‘Tu si que vales’, Gerry Scotti è tornato protagonista con una foto sui social in compagnia di Max Giusti entrato ufficialmente nella squadra di Mediaset dopo l’annuncio dei giorni scorsi da parte dell’azienda. Lo scatto tra i due amati conduttori ha subito fatto il pieno di like facendo anche ipotizzare qualcosa insieme per il futuro…

Gerry Scotti e Max Giusti protagonisti in tv

Indubbiamente Gerry Scotti e Max Giusti sono due volti molto amati della televisione italiana. Entrambi vantano una lunga carriera costellata di successi nel mondo dell’intrattenimento. Il buon Gerry, per esempio, è da anni una delle colonne portanti di Mediaset, alla guida di programmi storici come ‘Caduta Libera’ e ‘Lo Show dei Record’. Giusti, invece, si è fatto conoscere al grande pubblico per la sua verve comica, le imitazioni e i quiz condotti in Rai come ‘Affari Tuoi’ e ‘Boss in incognito’.

Max Giusti – www.donnaglamour.it

Con l’ingresso ufficiale di Giusti a Mediaset potrebbe esserci una bella svolta con l’inizio di un nuovo capitolo per entrambi. Infatti, dopo lo scatto social, in molti stanno iniziando ad ipotizzare delle novità in arrivo.

La foto insieme e le ipotesi

Sebbene sia prematuro fare appunto delle ipotesi, ma i telespettatori di Mediaset stanno già dando uno sguardo al futuro ipotizzando magari un progetto condiviso che unisca le rispettive esperienze di Scotti e Giusti.

Nella foto pubblicata dal buon Gerry, i due conduttori sono apparsi sorridenti e rilassati: spalla a spalla, con un’espressione di gioia sincera e di grande complicità. Lo scatto sembra evidenziare l’amicizia e l’intesa e anche per questo non sarebbe reato pensare, come detto, ad una collaborazione armoniosa e positiva per il futuro. Non è difficile immaginare i due impegnati in un game show inedito o qualcosa di simile. “Benvenuto Max Giusti”, si è limitato a scrivere Scotti come didascalia nel post che ha già fatto il boom di like. Staremo a vedere se questo possa essere stato veramente un “pre annuncio” di qualcosa.