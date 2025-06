Gerry Scotti conferma l’addio a Tu Si Que Vales e svela il motivo

Dopo le notizie sull’addio di Gerry Scotti a Tu Si Que Vales, ecco le prime parole del conduttore anche in merito alle ragioni di tale decisione.

Alla fine, dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Gerry Scotti lascia Tu sì que vales. Il celebre conduttore ha deciso di non prendere parte alla prossima edizione del popolare show del sabato sera di Canale 5. Una notizia che ha scosso il pubblico affezionato alla trasmissione, dove Scotti era diventato uno dei volti più amati grazie al suo stile empatico e alla sua esperienza televisiva.

Gerry Scotti e l’addio a Tu Si Que Vales

In precedenza, riguardo all’addio di Gerry Scotti a Tu Si Que Vales, vi era stato l’annuncio di Mediaset che aveva anche anticipato il rinnovo di contratto con l’azienda in chiave di progetti futuri ancora tutti da svelare. Quello che ancora mancava, era un commento da parte del diretto interessato che, a quanto pare, adesso è arrivato.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

Parlando a SuperGuida Tv, infatti, Scotti ha spiegato di aver maturato questa decisione dopo un’attenta riflessione, dovuta non a dissapori interni o a motivi professionali, ma a esigenze personali. Dopo una carriera intensissima e ricca di impegni, il volto storico di Mediaset ha scelto di prendersi una pausa da un format che, comunque, gli ha regalato molte soddisfazioni.

La conferma e il motivo dietro la scelta

Come è stato possibile vedere da un video condiviso su TikTok proprio da SuperGuida Tv, Scotti ha spiegato le ragioni dietro al suo addio alla trasmissione: “Tu si que vales dopo 14 anni… Io adesso sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare alla mia estate, alla mia salute e ai miei nipoti“, ha ammesso il presentatore. E ancora precisando le sue parole: “A farmi un po’ di vacanza! La ragione è stata semplicemente questa”.

Piccolo spoiler poi, anche in vista futura: “Quello che farò lo saprete tra poche settimane e lo annuncerò in maniera ufficiale”, ha concluso il presentatore che ha quindi pronte delle sorprese per il suo pubblico affezionato e in generale per tutta Mediaset.