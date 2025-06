“Mi ha salvata”: Rita Dalla Chiesa si commuove parlando di Fabrizio Frizzi

Momento di grande emozione in tv a ‘La Volta Buona’ con Rita Dalla Chiesa che ha ricordato il compianto Fabrizio Frizzi.

La disavventura raccontata e denunciata pochi giorni fa sembra essere alle spalle per Rita Dalla Chiesa. La donna è stata ospite a ‘La Volta Buona’, nel salotto di Rai 1 con Caterina Balivo, dove ha avuto modo di parlare di argomenti molto personali legati anche al suo amore e il suo matrimonio con il compianto Fabrizio Frizzi, dal quale poi aveva divorziato nel 2002.

Rita Dalla Chiesa e l’amore con Fabrizio Frizzi

Nel faccia a faccia molto intenso a ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Rita Dalla Chiesa ha risposto alle domande della Balivo in merito a come sia nato il rapporto con Fabrizio Frizzi che aveva poi portato alle nozze tra loro nel 1992. “Fu molto presente e pressante, ma era un ragazzo divertente, pieno di riccioli, un borsello sempre di traverso, la vespa”, ha detto.

“Fabrizio mi ha salvata”.

“Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di stare insieme a lui”, ha confessato con grande dolcezza la Dalla Chiesa su Frizzi. Nonostante la differenza d’età, le cose tra loro andarono bene per diversi anni: “Mah, nonostante questo (la differenza d’età ndr), siamo stati insieme sedici anni”.

La vicinanza nel momento del dolore

Sul rapporto ancora avuto con Frizzi, la donna ha ricordato che il compianto conduttore le fu accanto in un momento di forte dolore, ovvero dopo che la Dalla Chiesa perse i genitori nella drammatica strage di via Carini: “Se non avessi avuto lui, che ho conosciuto dopo sei mesi che avevo avuto il mio dolore”, ha detto la donna. “Non so come avrei fatto”. “Lui mi ha salvata con la sua allegria, la sua simpatia, col suo modo di essere, questa è stata la mia rete di salvataggio”, ha ammesso con la voce rotta dall’emozione la donna nel salotto di Rai 1.