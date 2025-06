Dolcenera, ansia per il compagno Gigi Campanile: la foto in ospedale

Problemi di salute per Gigi Campanile, compagno di Dolcenera. La cantante ha condiviso un post social e alcune parole di incoraggiamento per l’uomo.

Li abbiamo visti insieme a Pechino Express 2025. Ora però Dolcenera e il compagno Gigi Campanile sono tornati protagonisti per questioni ben diverse da quelle legate al mondo dello spettacolo. L’uomo, infatti, risulta essere ricoverato in ospedale, presumibilmente per qualche problema di salute. A farlo sapere è stata la cantante tramite un post sui social.

Il rapporto tra Dolcenera e Gigi Campanile

Gigi Campanile e Dolcenera sono stati protagonisti negli ultimi tempi dell’avventura a Pechino Express 2025. La coppia ha preso parte al reality game dove aveva formato il due dei Complici. Tra loro esiste un legame profondo sia professionale che personale che va avanti da ormai oltre 15 anni come loro stessi avevano raccontato.

“Ho sempre avuto accanto a me Gigi, il mio eterno fidanzato, compagno e avvocato. È anche manager, un po’ papà, nel corso di questi venti anni lui mi ha tenuta sempre un po’ distante dalle regole di questo mondo, forse per rispettare questo strano senso di libertà“, erano state alcune delle parole della donna nel salotto di ‘Vieni da me’ in passato.

Ansia per la salute dell’uomo: il messaggio in ospedale

Adesso, come detto, un momento apparentemente complicato con un imprevisto dal punto di vista della salute per Campanile. “Ragazzo di strada, speaker radiofonico, studente universitario, uomo di legge (e di principio), ricercatore curioso, produttore ed editore musicale, sognatore visionario…”, ha scritto Dolcenera in un post che vede, nelle foto, il compagno sdraiato in un letto di ospedale.

“Il mio faccendiere ops cavaliere medievale. Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, hai risolto problemi, ti sei sacrificato con dignità, hai sofferto con orgoglio e sei persino arrivato al traguardo finale di #PechinoExpress. Riuscirai a superare anche questo… cuore mio!”, le parole della cantante che, però, non ha fornito dettagli su quanto possa essere capitato al compagno che si trova ricoverato al Careggi in provincia di Firenze vista la posizione inserita nel post dalla donna.