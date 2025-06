Disavventura per la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2025 Veronica Gentili: la donna ha raccontato l’imprevisto subito.

Protagonista a L’Isola dei Famosi 2025, con tanto di recenti dichiarazioni anche in merito a Simona Ventura, Veronica Gentili ha vissuto alcune ore di grande apprensione a causa di un piccolo incidente che ha coinvolto uno dei suoi gatti, Palmiro, che improvvisamente era sparito da casa, presumibilmente fuggito da una finestra che era rimasta aperta.

Veronica Gentili: la disavventura con il gatto

Sono state ore di grande movimenti e tensioni in casa di Veronica Gentili che dopo una serata in compagnia di un’amica ha avuto una spiacevole sorpresa in casa con uno dei suoi gatti che risultava essere sparito. La conduttrice ha sottolineato quanto si sia spaventata e abbia fatto di tutto per trovarlo trascorrendo, di fatto, la notte insonne.

La Gentili ha ricostruito l’accaduto: “[…] Entro, saluto Stipsi, ma Palmiro non si vede. Apro gli armadi, guardo sotto i divani, sposto scatole, apro ogni stanza. Uso i croccantini per chiamarlo, grido, incurante che siano le tre di notte. Niente. Poi salgo le scale del soppalco e mi accorgo che una finestra è rimasta aperta”, le parole della conduttrice.

Poi la constatazione sul gatto: “È scappato sui tetti. Scendo in strada, continuo a gridare. Poi a un tratto un miagolio lontano, lo sento piangere dai tetti qualche portone più in là in un punto indefinito […]”.

La notte insonne e il lieto fine

Facendo riferimento alle importanti puntate de L’Isola dei Famosi di queste ore, la Gentili ha quindi spiegato di non aver risparmiato il suo fiato per cercare di attirare e chiamare il suo gatto. Anzi, lo ha chiamato a “squarciagola“.

Al netto della paura di non ritrovare il proprio felino, la Gentili ha poi fortunatamente raccontato: “[…] Tutta la notte così: lui a piangere da un luogo imprecisato e io a gridare il suo nome tentando di rassicurarlo ma con il cuore a palla per il panico. L’ho trovato stamattina alle 11 insieme a due vicine, due sante, in spedizione con me, su un tetto a due isolati da casa, nascosto dentro un lavatoio, sotto una sdraio dismessa, terrorizzato. L’ho massacrato d’insulti e di amore. Ho perso dieci anni di vita. Ma riaverlo tra le braccia è stata una delle sensazioni più belle e di maggior sollievo che abbia mai provato in vita mia […]”.