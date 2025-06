Selvaggia Lucarelli “sbarca” a L’Isola dei Famosi 2025

Colpo ad effetto a L’Isola dei Famosi 2025: arriva Selvaggia Lucarelli, a 22 anni dalla prima volta nel famoso reality show. I dettagli.

Non solo la querelle di questi giorni con Francesca Fagnani, Selvaggia Lucarelli torna protagonista sui social e in tv con… L’Isola dei Famosi 2025. Ebbene sì, perché la nota giudice di Ballando con le Stelle, a 22 anni dalla prima volta nel reality, torna in studio dove ci saranno Veronica Gentili e Simona Ventura. Sul profilo Instagram della penna graffiante è arrivata la conferma.

Selvaggia Lucarelli a L’Isola dei Famosi 2025

Sorprese a non finire a L’Isola dei Famosi 2025 dove in studio, oltre all’abile conduttrice Veronica Gentili e a Simona Ventura come opinionista si vedrà anche Selvaggia Lucarelli. Ebbene sì, perché dopo 22 anni dalla prima nel reality, ecco la penna graffiante tornare nel programma televisivo dove tutto, si èpuò dire, ha avuto inizio.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

Esattamente come capitato nelle scorse puntate con la presenza di Giuseppe Cruciani nei panni di “opinionista” e sostenitore dell’amico Mario Adinolfi, ecco la Lucarelli arrivare in studio nella puntata di lunedì 16 giugno 2025

Il messaggio social

Al netto delle indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, la conferma ufficiale è arrivata dalla diretta interessata che tramite alcune stories su Instagram ha ricordato quello che fu 22 anni fa proprio a L’Isola. “E dopo 22 anni dalla mia prima esperienza nel mondo dell’intrattenimento tv che fu la prima epica edizione, stasera torno a fare un’incursione nell’Isola di Veronica Gentili“, ha scritto la Lucarelli.

E ancora: “Questa volta, però, il (quasi) marito me lo porto da casa”, ha scritto ancora in un’altra storia la penna graffiante, facendo riferimento all’esperienza passata del 2003 e all’incontro con Laerte Pappalardo, ex compagno e padre di suo figlio. Insomma, tutti connessi su Canale 5 per vedere come sarà questo ritorno nel reality per la bella Selvaggia.