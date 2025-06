Fagnani-Lucarelli, scintille social: il like galeotto e la reazione

Dissapori tra Francesca Fagnani e Selvaggia Lucarelli: sui social non è passato inosservato uno scambio di “attacchi”.

Piccola querelle a distanza tra Francesca Fagnani e Selvaggia Lucarelli. La penna graffiante aveva criticato Belve Crime, lo spin-off di Belve, condotto appunto dalla giornalista su Rai 2. Ora, sarebbe arrivata anche una sorta di “vendetta” che ha generato una ulteriore piccola replica. Il tutto è andato in scena sotto ad un post ironico sui social.

Selvaggia Lucarelli e le critiche a Belve Crime

Dopo la prima puntata di Belve Crime, l’edizione sui fatti di cronaca del programma di Francesca Fagnani, Selvaggia Lucarelli non aveva fatto mancare alcuni commenti sicuramente non troppo entusiasmanti sulla trasmissione e, di conseguenza, in un certo senso, anche su chi la conduce, la Fagnani appunto.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

Tramite la propria newsletter, la Lucarelli aveva definito “disturbante” l’intervista a Belve Crime di Massimo Bossetti, in carcere con l’accusa di omicidio ai danni di Yara Gambirasio. Non solo. Andando a sintetizzare il succo del discorso della giudice di Ballando, la donna aveva detto: “Belve Crime è esso stesso un crimine“.

Il like galeotto e la risposta

Il pensiero della Lucarelli, a quanto pare, non è passato inosservato alla padrona di casa di Rai 2. Infatti, dando uno sguardo sui social, sotto ad un post ironico nei confronti della Lucarelli è apparso un “like galeotto” proprio della Fagnani. Il contenuto del post recitava: “Da tre giorni non litiga con nessuno, è allarme tra i fan di Selvaggia Lucarelli”, il tutto accompagnato ovviamente da un’immagine della penna graffiante.

Proprio lo scatto con annessa didascalia ha ricevuto il più classico dei “mi piace” da parte della Fagnani che è stato evidenziato da alcuni utenti. Questa cosa è stata notata dalla Lucarelli che ha voluto rispondere: “Le passerà”. Staremo a vedere se ci sarà un nuovo capitolo della diatriba tra le due. Siamo convinti di sì.