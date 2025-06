La prima puntata di Belve Crime con Francesca Fagnani non è stata gradita da Selvaggia Lucarelli. Il parere della penna graffiante.

Si è tanto parlato dello spin-off di Belve, ovvero Belve Crime, con Francesca Fagnani e dopo la prima puntata sono stati diversi i commenti. Uno di questi è arrivato nella famosa e seguita newsletter di Selvaggia Lucarelli che non ha espresso esattamente un parere positivo sulla trasmissione e ha voluto spiegarne il perché.

Selvaggia Lucarelli critica Belve Crime

Con il suo solito stile pungente, Selvaggia Lucarelli, tramite la propria newsletter, ha voluto commentare la messa in onda della prima puntata di Belve Crime su Rai 2 con Francesca Fagnani. Per capire l’opinione della penna graffiante sul programma basta leggere solo il titolo scelto: “Belve Crime è esso stesso un crimine“.

La Lucarelli ha quindi spiegato nella parte leggibile anche ai non abbonati alla sua newsletter: “Da casa l’effetto è disturbante: si osserva Bossetti (del caso Yara Gambirasio ndr) come fosse Floriana del Gf, salvo poi ricordarsi che questa è la versione del programma in cui si deve confessare un omicidio e non un bacio lesbo”.

E ancora: “Massimo Bossetti ha commesso quello che sappiamo, ma il vero crimine, nel suo sbarco in tv, è lo stesso ‘Belve Crime’, questa specie di spin-off di ‘Belve’ […]”, ha continuato la Lucarelli. La penna graffiante ha posto l’accento su come si stia sviluppando il mondo “in cui i carnefici diventano vittime o star seconda del vento che tira, e delle vittime vere, quelle sepolte sotto un metro di terra anziché abbronzate su uno sgabello, non si ricorda più nessuno”.

L’appunto sulla Fagnani

Tra i passaggi seguenti, la Lucarelli ha affondato il colpo anche sulla padrona di casa: “Francesca Fagnani, nella versione Leosini intruzzita, ha avuto buoni ascolti e ne aveva bisogno. Reduce da una stagione di ‘Belve’ più tiepida del solito- ascolti altalenanti, ospiti talvolta riciclati- iniziava a sentire che il format perdeva colpi. Perfino i social erano più loffi delle scorse stagioni e, fatta eccezione per la sparata di Michele Morrone, l’edizione era finita senza troppe emozioni. Tra le altre cose, proprio sulla coda della stagione, c’era stato ‘l’incidente Pettinelli’, che nessuno ha raccontato per ciò che è stato, ovvero un grosso sgarbo all’ospite […]”.

Le successive parole della Lucarelli sono a pagamento nella sua newsletter e senza dubbio avranno chiarito meglio tutti gli aspetti che non l’hanno convinta della trasmissione.