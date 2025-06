Chiara Ferragni, il Pandoro gate nelle tracce della Maturità

Il caso legato al Pandoro di Chiara Ferragni e le note vicende sull’imprenditrice digitale sono diventate una traccia all’esame di Maturità.

Non solo le ultime notizie poco felici per la sua azienda in termini economici, Chiara Ferragni è tornata al centro delle news di gossip e non solo per via di una particolare situazione. In Tunisia, infatti, il caso del Pandoro che ha visto l’imprenditrice digitale coinvolta è diventato una traccia dell’esame di Maturità per gli studenti.

Chiara Ferragni la rinascita dopo il caso Pandoro

In Italia, ormai, le vicende legate al caso Pandoro e anche a quello delle uova di Pasqua di Chiara Ferragni sembrano essere state superate. La stessa imprenditrice digitale, dopo aver chiesto scusa per alcuni errori di comunicazione, ha cercato di mettersi alle spalle tutto. La donna è andata avanti e piano piano ha provato a recuperare immagine e reputazione.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

A rendere complicata la risalita, la sua notorietà che ovviamente non si è fermata all’Italia visto che la Ferragni è conosciuta in tutto il mondo. Anche per questo spicca quanto accaduto di recente in Tunisia dove il nome dell’imprenditrice e la questione del Pandoro sono diventati una traccia della Maturità a scuola.

La traccia all’esame di Maturità

A raccontare quanto accaduto in Tunisia è stata la pagina social “Lyceena“, citata da diversi organi di stampa. Tale pagina è specializzata nella diffusione di tematiche scolastiche e in questo caso ha fatto presente come la vicenda legata alla Ferragni e al caso Pandoro sia diventata argomento di riflessione in ambito economico.

Per la precisione la questione del pandoro-gate, il crollo della sua reputazione e la perdita economica del suo brand, riassunti in un articolo del The Guardian del 13 gennaio 2024, sono stati i temi al centro della prova in lingua inglese, sezione economia, proposta dal ministero tunisino dell’Educazione all’esame di Maturità, in svolgimento in questi giorni.

Agli studenti tunisini è stato domandato di argomentare il tutto, compreso il video di scuse della donna sulla vicenda.