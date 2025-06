Chiara Ferragni chiude la società Fenice Retail dopo perdite di 1,2 milioni e lo scandalo del Pandoro Gate.

Nuova battuta d’arresto per l’impero imprenditoriale di Chiara Ferragni: Fenice Retail Srl, la società controllata dalla sua holding Fenice Srl, è stata ufficialmente messa in liquidazione. L’annuncio arriva dopo due anni di bilanci in rosso e un passivo complessivo di oltre 1,2 milioni di euro tra il 2023 e il 2024.

Ma scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo e cosa significa per l’imprenditrice questa drastica scelta.

Chiara Ferragni: perdite in crescita e crisi interna nella holding

Dietro la chiusura si celano molteplici fattori, ma il colpo più duro è arrivato dallo scandalo del “Pandoro Gate”, che ha minato la reputazione del marchio e compromesso le vendite.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero e La Repubblica, Fenice Retail ha registrato una perdita di circa 530.000 euro nel 2023, cresciuta fino a 684.000 euro nel 2024. La somma ha portato a un patrimonio netto negativo e alla conseguente decisione di liquidare la società.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

La chiusura dello store romano in via del Babuino ha fatto seguito a quella già avvenuta a Milano, sancendo la fine dell’esperienza retail diretta del brand Chiara Ferragni.

All’interno della capogruppo Fenice Srl, l’assemblea dei soci ha evidenziato tensioni: l’amministratore Claudio Calabi e il socio di minoranza Pasquale Morgese si sono scontrati su trasparenza e gestione dei bilanci. Morgese ha contestato la mancanza di documentazione utile a valutare l’entità dei costi sostenuti.

Chiara Ferragni tenta il rilancio con una maxi-ricapitalizzazione

Nel tentativo di salvare il gruppo, Chiara Ferragni ha effettuato una maxi-ricapitalizzazione da 6,4 milioni di euro, interamente sottoscritta da lei stessa, in modo da ottenere nuovamente il controllo totale della holding.

Tuttavia, secondo i documenti citati da Repubblica, anche Fenice Srl si trova in una fase critica, con un passivo complessivo che supera i 10 milioni di euro. La chiusura di Fenice Retail appare dunque come il sintomo di una crisi più profonda che investe l’intero universo Ferragni.