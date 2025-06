Ospite al podcast di Fedez, Gasparri rimprovera il rapper: “Devi cambiare stile di vita”, poi Federico gli offre una canna.

L’ultima puntata del PulpPodcast di Fedez e Mr Marra ha avuto come protagonista un ospite d’eccezione: Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. Un incontro che ha attirato l’attenzione del web, soprattutto per il confronto acceso tra il politico e il rapper. Dopo aver partecipato al congresso dei giovani di Forza Italia, Fedez ha ricambiato l’invito ospitando Gasparri, dando vita a un siparietto tanto surreale quanto divisivo. Ma scopriamo che cosa è successo.

Gasparri ammonisce Fedez: “Ti fa male”

Durante la puntata, Fedez ha aperto un contenitore contenente marijuana, lo ha annusato e lo ha porso ironicamente al senatore, innescando un acceso scambio.

Gasparri ha colto l’occasione per lanciare un messaggio chiaro: “Le droghe fanno male. Invito anche Fedez ad avere uno stile di vita più sano perché gli fa male“. Il rapper ha provato a minimizzare sostenendo: “Una cannetta fa meno male di un bicchiere di vino” ma Gasparri ha ribattuto seccamente: “No, fa male anche di più“.

Qui il video della puntata.

Il richiamo di Gasparri arriva a pochi giorni di distanza da un’altra critica ricevuta da Orietta Berti, secondo cui Fedez sarebbe “peggiorato” dopo il divorzio da Chiara Ferragni. La cantante aveva già sottolineato la deriva che il rapper avrebbe intrapreso, definendola preoccupante.

In studio era presente anche Giuseppe Cruciani, giornalista e direttore de La Zanzara, che ha offerto un punto di vista completamente diverso. Sebbene abbia criticato l’odore di canna definendolo “insopportabile”, Cruciani ha espresso un’apertura sull’uso delle droghe leggere, schierandosi idealmente più vicino alla posizione di Fedez.

Il caso Fedez: polemiche, provocazioni e libertà d’espressione

L’episodio ha riacceso il dibattito sull’influenza delle celebrità sui giovani e sull’uso delle droghe leggere. Il comportamento di Fedez è stato criticato non solo per la provocazione in sé, ma anche per il potenziale effetto emulativo che potrebbe avere sui suoi follower.

Gasparri ha dichiarato: “Il messaggio che lancia è pericoloso, può spingere all’emulazione“.

Ancora una volta, Fedez ha diviso l’opinione pubblica: per alcuni è una voce libera e irriverente, per altri un personaggio che ha perso il senso della misura. Di certo, il suo stile di vita e le sue dichiarazioni continueranno a far discutere.