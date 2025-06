Svolta inattesa a quanto pare per Stefano De Martino e la trasmissione ‘Stasera tutto è possibile’. Dopo il quasi annunciato addio il dietrofront.

Non solo l’avvistamento con quella che sarebbe “la quarta donna” nel giro di pochissimo tempo, Stefano De Martino continua a far parlare anche in chiave lavorativa. Sembrano esserci, infatti, sviluppi sul suo futro con particolare focus anche sull’addio che sembrava scontato alla trasmissione ‘Stasera tutto è possibile’. Le cose sarebbero cambiate…

Stefano De Martino e i progetti in tv

Nessuno si sarebbe aspettato un impatto di questo tipo sulla Rai da parte di Stefano De Martino, in particolare sulla rete numero uno con Affari Tuoi. Invece, il conduttore ha sorpreso tutto e con la sua abilità ha saputo dimostrare tutte le sue capacità che potrebbero presto valergli ulteriori “promozioni” e occasioni importanti nei programmi di punta della tv di Stato.

Sul buon Stefano è stato detto tanto anche in relazione all’altra trasmissione da lui condotta, ma su Rai 2, ‘Stasera tutto è possibile’. De Martino sembrava aver dato l’addio facendo ipotizzare un futuro tutto su Rai 1, invece, le cose potrebbe essere diverse.

Il dietrofront su Stasera tutto è possibile

Come riportato Fanpage, che ha spiegato di essere in grado di anticipare quello che sarà il futuro del conduttore napoletano, De Martino “sarà ancora al timone del comedy show di Rai2 per un’altra stagione, in quello che rappresenta uno dei colpi di scena più inaspettati del panorama televisivo degli ultimi mesi”.

Stando alle informazioni riportate da Fanpage, dopo una serie di “riunioni a porte chiuse per convincere il conduttore a rimanere”, il pressing avrebbe “dato i suoi frutti, ribaltando completamente le carte in tavola”. Il buon Stefano sarà ancora alla guida della trasmissione e ad essere determinante sarebbe stata anche la formula del suo contratto. Pare, infatti, che De Martino sia “legato ancora per un certo numero di puntate a Rai2 e, secondo quanto emerge, avrebbe preferito cimentarsi con un titolo completamente nuovo, esplorando format inediti e sfide creative diverse. Tuttavia, rete e produzione hanno comprensibilmente scelto di seguire quello che è il trend consolidato […]”, ha fatto sapere sempre Fanpage.