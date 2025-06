Stefano De Martino inarrestabile: paparazzato con una quarta donna, i flirt dell’estate non si fermano. Scopri di chi si tratta.

L’estate non è ancora iniziata ufficialmente ma per Stefano De Martino si prospetta una stagione infuocata, e non parliamo di temperature. In appena due settimane, il celebre conduttore del “gioco dei pacchi” è stato avvistato con ben tre donne, a cui se ne aggiunge una quarta. Dopo essere stato avvistato con Angela Nasti e poi con Gilda D’Ambrosio, con la quale ha partecipato mano nella mano al concerto di Dua Lipa a Milano, ora spunta un nuovo nome: Gabriella Spagnuolo.

Gabriella Spagnuolo: chi è la ragazza che ha conquistato De Martino

Le foto esclusive pubblicate dal settimanale Oggi mostrano Stefano De Martino a bordo del suo yacht in Costiera Amalfitana, sabato scorso, in compagnia di Gabriella Spagnuolo. I due appaiono molto affiatati, tra sguardi complici e momenti di relax sotto il sole.

Con loro anche altri amici, ma l’intesa tra il conduttore e la misteriosa mora ha subito attirato l’attenzione dei paparazzi.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Gabriella Spagnuolo, napoletana, ha da poco concluso gli studi in marketing ed è under 30. Non è un volto noto al mondo dello spettacolo ma, secondo quanto riportato dalla rivista, farebbe parte del giro di amici di De Martino da qualche tempo. Tuttavia, tra i due sembra esserci un’intesa speciale che va oltre la semplice amicizia.

Un’estate sotto i riflettori per Stefano De Martino

Tra yacht, concerti e paparazzate, Stefano De Martino si conferma uno dei protagonisti più chiacchierati dell’estate.

Dopo anni di riflettori puntati sulla sua vita privata, il conduttore sembra vivere con leggerezza questo periodo, lasciandosi alle spalle vecchie relazioni e forse aprendo le porte a qualcosa di nuovo. Che Gabriella Spagnuolo sia la nuova fiamma? Solo il tempo, e qualche altro scatto rubato, potrà dirlo.