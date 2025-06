Stefano de Martino e Gilda Ambrosio avvistati insieme al concerto di Dua Lipa: il video riaccende il gossip.

Nell’ultimo mese Stefano De Martino è stato avvistato con diverse donne: Angela Nasti, Caroline Tronelli e l’ex fidanzata Gilda Ambrosio. Pare che l’estate del conduttore televisivo avrà come protagoniste diverse donne con cui vi sono flirt e presunte relazioni. Stavolta, a fare notizia è stato l’avvistamento di De Martino e Gilda Ambrosio al concerto di Dua Lipa a Milano. Ma scopriamo tutti i dettagli del gossip.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme al concerto

Il conduttore televisivo è stato avvistato al concerto di Dua Lipa a Milano, tra i 70mila fan presenti all’evento, in compagnia della ex fidanzata Gilda Ambrosio. Il video, condiviso da alcuni presenti su TikTok, mostra la coppia in atteggiamenti affettuosi nell’area VIP, mentre si fanno spazio tra la folla mano nella mano.

La popstar inglese ha infiammato il palco del suo tour, ma a catturare l’attenzione di molti è stato proprio De Martino, accompagnato dalla nota stilista napoletana. I due, che si erano già frequentati nel 2018 durante una pausa nella relazione tra Stefano e Belén Rodríguez, sembrano oggi più complici che mai.

Gilda Ambrosio: da icona fashion a (forse) nuova fiamma di Stefano De Martino

Classe 1992, Gilda Ambrosio è una delle designer italiane più influenti del momento.

La sua frequentazione con Stefano De Martino è riemersa con forza negli ultimi mesi: i due sono stati avvistati insieme a Milano a marzo, poi fotografati a Miami con il figlio di Stefano, Santiago, in atteggiamenti familiari. Le ultime immagini dal concerto di Dua Lipa sembrano confermare che tra loro ci sia più di una semplice amicizia.

Nonostante entrambi abbiano sempre definito il loro legame come una “bella amicizia”, le recenti apparizioni pubbliche alimentano i sospetti su un ritorno di fiamma. Le immagini parlano chiaro: gesti affettuosi, sguardi complici e una vicinanza sempre più evidente.