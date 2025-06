Donna sviene durante il concerto di Al Bano a Carbonia: il cantante canta per rianimare la fan, il momento esilarante.

Durante l’inaugurazione della 29esima edizione de Il Sulcis Iglesiente Espone che si è tenuta il 7 giugno 2025 in piazza Roma a Carbonia, un momento del concerto di Al Bano ha sorpreso e commosso il pubblico. Una spettatrice, identificata come Deborah, si è improvvisamente sentita male ed è svenuta tra la folla. La reazione del celebre cantante, al centro delle critiche per il concerto in Russia previsto per questo mese, non si è fatta attendere: interrotto il live, ha cercato di “rianimarla” a modo suo, lanciando una serie di acuti e invocando il suo nome con enfasi: “Deborah! Ohhh Deborah! Svegliati, vieni qui, Deborah!”. Ma scopriamo i dettagli di quanto successo.

Il video virale: social impazziti per Al Bano

La scena è stata ripresa da diversi presenti e i video stanno rapidamente facendo il giro dei social, diventando virali in poche ore.

La signora Deborah sviene al concerto di Albano. Lui spara acuti per svegliarla pic.twitter.com/7EvZw7Vvpy — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 8, 2025

Molti utenti si sono divisi tra chi ha trovato il gesto toccante e chi l’ha giudicato bizzarro.

Al Bano ha anche scherzato con il pubblico: “Ho capito perché è caduta, perché non c’è Fausto Leali“, dimostrando ancora una volta la sua capacità di improvvisazione e presenza scenica.

Al Bano in Russia: “Chi ama la pace deve agire”

Intanto, Al Bano torna sotto i riflettori anche per la sua decisione di esibirsi a San Pietroburgo il prossimo 20 giugno. La scelta ha suscitato qualche polemica, alla quale il cantante ha risposto con fermezza: “Non temo le critiche. Sono amico di chi riconosce il valore della parola pace“.

Sul palco russo, sarà accompagnato da Iva Zanicchi, con cui condivide un messaggio di fratellanza e arte senza confini.