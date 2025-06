Vandalizzata la targa di Ultimo nel parco a lui dedicato a San Basilio. Il Comune interviene. Scopri cos’è successo.

Un grave episodio di vandalismo ha colpito il quartiere di San Basilio, a Roma, dove ignoti hanno danneggiato la targa dedicata al cantautore Ultimo. Il gesto ha suscitato indignazione tra i cittadini e le autorità locali, che hanno subito espresso solidarietà all'artista.

La targa si trova all’interno del Parchetto di Ultimo, uno spazio verde recentemente inaugurato e intitolato al cantautore romano in segno di riconoscenza per il suo impegno nel valorizzare il territorio d’origine. Il parco, che porta il soprannome del cantante, è stato inaugurato nel maggio scorso alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il Comune di Roma: “Tutto sarà ripristinato”

Il minisindaco Massimiliano Umberti e l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio hanno commentato l’accaduto definendolo “Un atto di stupidità e vandalismo“. Entrambi hanno assicurato che la targa verrà immediatamente ripristinata, insieme agli arredi danneggiati del parco.

La notizia dell’atto vandalico ha rapidamente fatto il giro del web.

“A Ultimo va tutta la nostra vicinanza e stima – hanno dichiarato -. Non faremo un passo indietro, a difesa del quartiere e della sua storia migliore”.

Ultimo: tour estivo e la terra d’origine

Al momento, Ultimo non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull’episodio. L’artista si trova attualmente in sala prove, concentrato sul suo atteso tour negli stadi, che prenderà il via il 29 giugno a Lignano Sabbiadoro. Le tappe successive includono Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari.

Ma nonostante Ultimo sia spesso in giro per la sua musica, le sue radici rimangono lì, a San Basilio.

Il quartiere popolare della periferia nord-est di Roma è conosciuto per il suo forte senso di comunità e per aver dato i natali anche a un altro celebre cantautore, Fabrizio Moro.

L’episodio di vandalismo non ha fatto altro che rafforzare la volontà del Comune e dei residenti di difendere la memoria e i simboli del quartiere.