“Io non lo farò più”: l’addio struggente di Stefania Sandrelli al mondo del cinema. Ecco le sue ultime dichiarazioni.

Nelle ultime ore, l’intervista rilasciata da Stefania Sandrelli a Il Messaggero ha lasciato tutti senza parole. Parole amare che annunciano la chiusura un capitolo, forse l’ultimo. Nel frattempo, Asia Argento, altra figura nota del cinema, ha annunciato di aver raggiunto un nuovo traguardo nella sua battaglia contro le dipendenze.

Stefania Sandrelli e l’annuncio dell’addio al mondo del cinema

Le sue parole sono state come uno schiaffo per chi è cresciuto con i suoi film. “Oggi il cinema non esiste e credo che anche io non lo farò più“, ha detto Stefania Sandrelli. Nessun giro di parole, nessuna finzione scenica: solo la nuda verità di chi non riconosce più il mondo a cui ha dedicato l’anima.

Per lei, il cinema era “un lavoro di gruppo in una grande famiglia dove non c’è uno che conti più di un altro“. Era, appunto. Perché oggi, dice, resta solo un “sacco di premi inutili, di tappeti rossi irrilevanti, di caz***ine“. Il colpo di grazia arriva quando parla delle sale cinematografiche, ormai in via d’estinzione. “Senza sala, abbia pazienza, che cinema si può fare?“.

“Può anche morire”: la stoccata finale

Stefania Sandrelli, aggiunge nell’intervista a Il Messaggero, non si è mai considerata una diva. “Ho fatto slalom di ogni natura per non sentirmi tale e per non diventarlo“, ha dichiarato, confessando che, come Mina, avrebbe preferito eclissarsi.

E forse lo sta davvero facendo, ma a modo suo. “Il cinema è nato, è cresciuto, è invecchiato. Alla fine della giostra può anche morire“, ha detto. Poi l’unica consolazione: “Tanto la sua anima non morirà mai. Resterà comunque il più grande spettacolo di sempre“.

Ecco, a seguire, un video dell’intervista al podcast Dicono di te, condotta da Malcom Pagani: